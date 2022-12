Hay que despedir este 2022 con teatro

Por fin se me hizo ver “El Show de Terror de Rocky” en el teatro Silvia Pinal. Tengo que decirles esta puesta en escena que está poca madre. Mi querido y admirado Gerardo Gonzáles está de lujo, es un deleite en el escenario ya que es el narrador. Esta obra de Richard O’Brien está tal como la escribió. Ya que gracias a Rafa Maza logró plasmar en cada trazo y cada interpretación el mensaje original; captura esa esencia que el maravilloso elenco interpretado por Beto Torres, Gloria Aura, Moisés Araiza, Juan Fonsalido, Mari Filipini, Ceci Arias, Carla Heftye y como el narrador Gerardo González, Natalia Moguel, Yazel Rojo, Dani Rodríguez, Miranda Labardini, Alejandra Desimone, Ana Sofía Cordero, Chava Coronel, Bobby Mendoza, Carlos Iriarte, Jonathan Portillo, Ervey Ortegón y Armando Andrade transmiten en cada función. Por favor en estas fechas no se la pierdan porque el cuatro de enero se va. Es una gran oportunidad de verla.

Aprovechando las vacaciones, hay una obra que se llaman “Las Antinavideñas” y cómo el nombre lo dice, existen muchas cosas que pueden arruinar la Navidad: los zombies, las citas de Tinder, los materiales flamables, la urticaria, las novicias tiktokeras, el sistema de transporte colectivo o la mismísima Diosa odiosa. Un puñado de cuentos antinavideños que los harán ver estas fechas con otros ojos. Porque no importa qué tan desastrosa sea tu Navidad, nunca será tan mala como la de estas historias. Este grupo de mujeres como Sofia Mora, Fer Vati, Mariana Fuentes, Kat Rigoni, Daniela Ventura, Mariana Trejo, Alejandra Martinez nos hacen ver esta fecha tan singular desde otra perspectiva sin igual e inimaginable. Cuando salí del teatro La Capilla donde se presenta me cambió el chip, porque me pregunté ¿en verdad hay posibilidad de que nos pueda pasar eso? Los textos son muy inteligentes y actuales, son una chingonería, prefiero ver esto a textos de hace 20 o 39 años que han perdido su esencia escénica. Gracias Boris Schoemann por tener este mítico teatro de La Capilla a la vanguardia.

