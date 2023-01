¿Te has encontrado con alguien así en tu vida? La persona que te voy a platicar, aunque puede ser encantadora, suele ser un auténtico dolor de cabeza. A veces es tan imprudente que da pena ajena y otras, se siente tan defensora de causas, que se vuelve alguien que impone su pensar, aunque según ella tiene una actitud determinante.

No entiendo cómo es que siendo alegre y compasiva puede tener una comunicación agresiva y ofensiva cuando se enoja, y es que todo debe girar en función de ella. ¿Te has encontrado con alguien así?, ¿podrías mencionar, al menos tres características, de ese “alguien” antes de continuar? ¡Magnifico! Sigamos.

Qué pasaría si… este personaje desconocido, te lo presento de la siguiente manera:

Te voy a hablar de la encantadora persona que tú puedes ser, aunque sueles ser un auténtico dolor de cabeza. A veces eres tan imprudente, que das pena ajena, y otras, te sientes tan defensora de causas que te vuelves alguien que impone su pensar, aunque según tú, tienes una actitud determinante. No entiendo cómo es que, siendo tan alegre y compasiva, puedes tener una comunicación agresiva y ofensiva cuando te enojas, y es que, todo debe girar en función de ti.

No te esperabas este movimiento, ¿verdad?, ¿crees que el significado de la descripción cambió en algo?

Ahora fíjate bien. Hagamos un movimiento más. ¿Cómo sería la misma narración, pero ahora utilizando la figura de la primera persona?, es decir…

Te voy a platicar de mí, aunque yo puedo ser encantadora, suelo ser un auténtico dolor de cabeza. A veces soy tan imprudente que doy pena ajena y otras, me siento tan defensora de causas que me vuelvo alguien que impone su pensar, aunque según yo, tengo una actitud determinante. No entiendo cómo es que, siendo alegre y compasiva, puedo tener una comunicación agresiva y ofensiva cuando me enojo, y es que, todo debe girar en función de mí.

¿Te has encontrado siendo así?

Hay una riqueza en este ejercicio. Una misma situación se muestra, siente y percibe diferente sólo cambiando al protagonista. Es una técnica aparentemente sencilla de utilizar que, además, es muy efectiva para poner en perspectiva al tener un panorama diferente sobre un evento ya que, en forma natural, invita a reflexionar sobre:

La forma en cómo nos expresamos de otros

Lo duro que podemos ser con otros y con uno mismo

Prestar más atención en la forma en que hablamos de otros

Corregir o fomentar lo que se puede volver una práctica continua en uno

Identificar en dónde está puesta nuestra atención, aspectos que alegran el corazón o lo entristecen, -sea el propio o el de otro-

Conocer cómo me estoy relacionando, entre otros.

Te invito a jugar con esta técnica en la intimidad de tu privacidad, aunque, también puedes contactarnos si deseas profundizar más.

