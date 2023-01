“Folklorica Drag 360″ y “Mentidrags” están rompiéndola en grande

Sabemos que el movimiento drag está de moda, pero, no es algo que viene desde hace muchos años, incluso desde el XIX. La semana pasada vi un par de espectáculos de este tipo que son majestuoso.

Pues me invitaron a participar como jurado en un certamen llamado “Folklorica Drag 360″; este no es un concurso clásico para ver si la pestaña está bien colocada o el maquillaje es perfecto, no, aquí lo que se calificó fue a la participante que representaba a un estado de nuestra República Mexicana, en cuestiones de danza, traje regional, expresión corporal, etc.

En serio que le dio Ulises de la Torre, es el creador de este nuevo concepto y le dio una verdadera vuelta de 360 grados a este tipo de concursos al incluir nuestras raíces, colores, trajes típicos, la esencia de México. Esta fue la primera etapa de eliminación donde una de las chicas quedó fuera. Los vestidos eran hermosos y con intervenciones interesantes.

Pero no nada más tenían que tener eso, sino la gracia y talento para mostrarlo, pero sin dejar de lado el drag. Hubo siete participantes y le tuvimos que decir adiós a una, así son las reglas. Los que participamos en el jurado fuimos Pam Sasha, Ppzepeda y su servidor. Pero si quieren verlo y conocerlo pueden hacerlo a través del Facebook y YouTube Folklórica Drag 360 México y en Instagram como @folkloricadrag360mx.

Y ya que hablamos de dragas, pues me lancé a ver “Mentidrags”, qué maravilla de elenco con Fher Soberanes, Jerry Velazquez, Rogelio Suarez, Regina Voce y Luis Carlos Villarreal; está montada, escrita y dirigida por José Manuel López Velarde y es una auténtica chingonería. Si “Mentiras, el musical” está de 10, la versión drag es buenérrima; las actuaciones, las canciones e interpretaciones son únicas.

Y reitero mi admiración y sigo siendo fan número uno de Rogelio Suárez, quien interpreta a Lupita, te ríes con las ocurrencias de esta secretaría. Se presenta los jueves a las 20:00 horas y sábados a las 20:30. No se la pierdan.

