PolíticaConfidencial Adán Augusto López deja huella en Tabasco

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ estuvo en un acto con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Centla, Tabasco. Fue la inauguración de una obra federal de casi 530 millones de pesos. No tendría nada de extraordinario si no fuera porque el gobernador de la entidad, Carlos Merino dijo que “nuestros López se mantienen en la lucha diaria por las causas justas de los mexicanos. Sinceramente y ustedes no me dejarán mentir ‘estamos Agusto”. Para el registro…

NORMA LUCÍA PIÑA, ministra presidenta de la Corte, recibió el “regaño” de Adán Augusto López Hernández, quien dijo que ella “debe actuar con profesionalismo”, derivado de que no se levantó a la llegada de López Obrador en la ceremonia de aniversario de la Constitución, en Querétaro, el pasado domingo 5 de febrero. Nos cuentan que en los pasillos de la Corte hay sonrisas…

RAFAEL CARO QUINTERO fue detenido en Sinaloa en julio de 2022. Un helicóptero de la Marina que participó en el operativo se fue a tierra y murieron 14 marinos. Ahora un hermano del capo, Carlos, fue detenido en la CDMX por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch. Una rayita más al tigre…

DANTE DELGADO, jefe máximo de Movimiento Ciudadano, comenzó a tender puentes en la CDMX con miras a postulaciones a puestos de elección popular en 2024. Pero nos cuentan que hay personajes del casi extinto PRD como parte de sus personeros, una de ellas es Alejandra Barrales.