PolíticaConfidencial García Harfuch se prepara para mostrar poderío

OMAR GARCÍA HARFUCH se ha descartado a sí mismo como posible aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024. Sin embargo, nos dicen que analizan una incursión del secretario de Seguridad a algún punto considerado “hoyo negro” en la Ciudad de México, donde difícilmente entran policías en aras de mostrar control… habrá que estar atentos.

ALEIDA ALAVEZ (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, recibió el reclamo de organizaciones de personas desaparecidas porque echaron hielos a una iniciativa de la diputada Érika del Castillo para reformar el artículo 17 de la Constitución para que las causas de las víctimas se eleven a ese rango, para obligar al Estado a actuar con más prontitud. Claro, en el Congreso están más ocupados por otros temas…

EMILIO LOZOYA es un caso que cada vez se enreda más. De nueva cuenta se pospuso la audiencia por el caso Agronitrogenados, situación que una y otra vez se presenta en las distintas causas penales que enfrenta el ex director de Pemex. Lo que nos dicen es que no hallan la cuadratura al círculo al caso emblema de corrupción porque no pueden… o porque no quieren.

RICARDO MONREAL, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, recibió a los cinco comisionados del INAI, encabezados por su presidenta Blanca Lilia Ibarra, porque de no elegir a los dos integrantes que están por culminar su periodo, el órgano garante de la transparencia quedaría inmovilizado. Nos adelantan que en ese y otros casos, como el IFT, el asunto se destrabará en las próximas semanas…