“Cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento” cae como anillo al dedo para este 8 de marzo

Hoy es ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer; hay algunos que aun felicitan ese día a sus amigas o compañeras de trabajo. Hay algunos que creen que hay que felicitarlas.

Creo que más que una felicitación hay que unirnos a su lucha, entender que un monumento no importa, ya que día con día la violencia hacia el género femenino va subiendo, las cifras son aterradoras, los feminicidios, las agresiones sexuales, el abuso y las autoridades sin hacer nada.

Todo esto yo no lo entendía y llegué a criticar cuando pintaban o maltrataban monumentos. Pero hoy pueden tirarlos, destruirlos hasta que les hagan caso. No es posible que haya más de mil muertes al año de mujeres por causa de la violencia de género.

Las autoridades, repito, se hagan de la vista gorda. Precisamente les hablare de una obra de cabaret que vi en el teatro bar El Vicio, titulada “Cómo deconstruirse del patriarcado y sin morir en el intento” indiscutiblemente escrita y actuada por Leticia Pedrajo, y dirigida por Olivia Barrera. De entrada, garantía total.

A Leticia la acompaña Armando Tapia. Esta se supone que es una conferencia magistral de la Dra. Brunetta Annunziata -aclamada psicóloga feminista- que nos reta a ponernos las gafas moradas y, a través del placer, iniciar nuestro camino hacia la deconstrucción. ¿Lo logrará? ¿Estaremos preparades?

Tengo que confesar que me imaginaba que no la iba a disfrutar, pero al transcurso de la obra, me di cuenta de todos los errores que cometemos los hombres hacia las mujeres, pero son errores que vienen de generaciones y no es justificación.

Pero qué hay que corregir. También el lenguaje incluyente, ese que a veces en algunas ocasiones estamos en desacuerdo, pero aquí te explican el porqué debemos usarlo. El clásico uso “la Sra de” o “mi mujer” cosas tan cotidianas que con la ayuda de la Dra. Brunetta logramos comprender su origen violento y más aun con sus dinámicas que son fantásticas.

Se estarán presentando hasta el 30 de marzo, en verdad hagamos un poco de catarsis y veamos los errores que hemos repetido por generaciones aunque juremos que no somos machistas.

Pasando a otros temas, nada más les quiero decir que el “Jaripero sin fronteras” fue todo un éxito. Lleno total, no cabía ni un alma, 40 mil personas cantando a todo pulmón junto a Leonardo, Angela, Antonio y Pepe Aguilar todos sus éxitos.

La monumental Plaza México tuvo una alfombra roja maravillosa, engalanada por Blanca Guerra, Juan Manuel Bernal, Toñita, Fran Meric, Raúl Sandoval, Carmen Cardenal, La Bebeshita, Alejandra Avalos, Emir Pavón, Eduardo Barajas, Patricio Cabezut, y periodistas como Lalo Carrillo, Addis Tuñón, Juan Carlos Cuellar, entre muchos más. Así que la familia Aguilar calló bocas a todos los que decían que no iba a llenar.

