Ya viene la esperada colaboración de Banda MS y Ice Cube

Ya hay fecha de lanzamiento para la colaboración de Banda MS y el legendario rapero Ice Cube, será el 05 de mayo cuando se pueda escuchar y ver en todas las plataformas ‘Cuáles Fronteras’. El día es significativo si tomamos en cuenta que por los siglos de los siglos se ha tomado según los estadounidenses, como acontecimiento medular de nuestra historia y no el 15 de septiembre como debiera, en fin, que ese día podremos conocer esta colaboración que llama la atención sobre todo por ser la segunda con un artista de ese género, luego de que en el 2021 fuera un boom global la que hicieron con Snoop Dogg, ‘Qué Maldición’.

Esto por supuesto, es parte de las sorpresas que la agrupación sinaloense prometió con motivo de la celebración de su 20 aniversario. Otra que viene en camino es nada menos que con Fuerza Régida, agrupación californiana que causa revuelo actualmente entre los jóvenes; ‘Santo Patrón’ es el tema con el que se unen ambos estilos y que estará disponible el 21 de abril, las voces de Alan y Walo (Banda MS) y Jesús Ortiz Paz (Fuerza Régida) lograron el punto exacto por lo que hemos podido apreciar en ‘Mentira no es’ la canción que estrenaron justo hoy, sólo que ésta, para el canal de los pupilos de el méxico americano Jimmy Humilde, evidentemente fue un dar y dar.

También ‘El Potrillo’ sigue sorprendiendo con su flexibilidad para colaborar en el entendido de que lo de hoy, es precisamente eso, buscarle por todos lados para seguir en la lucha no importando la trayectoria con que se cuente. Ya nos sorprendió con duetos al lado de Natanael Cano, La Arrolladora y Calibre 50, ahora ha querido devolver la veneración que tiene Colombia por la música ranchera, haciendo una colaboración con Jessi Uribe, una de las máximas estrellas de la música popular de aquel país quien además, ha adoptado al regional mexicano como suyo.

‘Tu Maniquí’, un tema de desamor, ha sido el pretexto perfecto para unir a estas grandes estrellas por amor a la música mexicana.

Uribe, también tiene en su haber duetos con importantes figuras gruperas como: Joss Favela y Luis R. Conríquez ambos llegaron al primer lugar de la lista Regional Mexican de Billboard, algo digno de aplaudirle a alguien ‘externo’.

Otro estreno interesante que se da hoy, es el de ‘No Te Apures’ tercer sencillo que lanza el grupo Vilax para Universal Music. Los nominados al Latin Grammy saben que es el momento del ‘new tejano’ y lo están aprovechando presentando material excelente; primero fueron ‘Si Aún No Me Amas’ y ‘Ganas’ dos rolitas fresonas con un estilo muy agradable, ahora llegan una desgarradora ‘No Te Apures’ de la pluma de dos expertos en materia de sufrimiento femenino: Bruno Danzza y Adrián Navarro se pulieron con esto que la vocalista Alhe Romo interpreta majestuosamente con su potente voz. Con lo hasta ahora visto y escuchado, no nos extrañaría otra nominación de su material este año.