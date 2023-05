Para el gobierno morenista el derecho a la salud es pura simulación

El derecho a la salud es un derecho humano que se encuentra previsto en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta disposición se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

El Estado debe garantizar esta prerrogativa mediante la prestación de servicios, la creación de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida y la prevención de enfermedades.

Sin embargo, la realidad es otra pues para la mayoría de los mexicanos ni las condiciones de salud y mucho menos el acceso a estos servicios son parte de su vida. Como todos sabemos, durante este sexenio la calidad del sistema de salud en el sector público se ha ido a pique afectando a millones de personas.

En 2003, se creó el Seguro Popular como mecanismo de financiamiento a la salud con el objetivo de asegurar que la población sin Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no tuviera que desembolsar grandes cantidades de dinero al enfrentar un padecimiento de salud.

Cuando morena decidió desaparecerlo y sustituirlo por el inservible Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el Seguro Popular tenía un padrón de beneficiarios de 55 millones de mexicanos y el 89% de los recursos del sistema se transferían a los estados para operar los servicios de consulta de primer nivel y la hospitalización general en el segundo nivel de atención.

En 2020, como una de las tantas ocurrencias sin lógica ni coherencia del inquilino de Palacio, se crea el INSABI que sustituye al Seguro Popular. Con este hecho, se dejó en la incertidumbre a más de 50 millones de mexicanos poniendo en riesgo la atención médica de los más vulnerables y ¿qué fue lo que sucedió?

Pues que nunca funcionó, al contrario, incrementó las deficiencias en los servicios de salud, las consultas médicas desaparecieron, se agravó el desabasto de medicamentos y se destinaron menos recursos a la atención de enfermedades como el cáncer.

Estos hechos afectaron principalmente a familias con menores ingresos quienes tuvieron que gastar más en medicamentos y atención privada. Un verdadero desastre.

Ahora con su desaparición, sin ninguna transparencia, sin rendición de cuentas y sin responsables por las muertes ocasionadas, quedan en el limbo 409 mil millones de pesos que podrían haber sido empleados para beneficiar a los mexicanos con escuelas, universidades y hospitales.

El INSABI fue un nido más de corrupción para el gobierno morenista a través del cual millones de personas sin seguridad social perdieron acceso a servicios médicos y ahora sus funciones se trasladan al IMSS-Bienestar que debe recuperar a esos pacientes y, además, sumar al resto de la población sin afiliación.

Definitivamente, el desafío en la atención médica en México que incluye la falta de acceso a servicios de calidad para las personas que viven en áreas rurales o marginadas, la escasez de personal médico y la falta de recursos financieros para el sistema de salud en general ahora es más grave. ¿Qué pasó con nuestro sistema de salud que supuestamente sería mejor que el de Dinamarca? Demagogia pura. Al tiempo…

DETALLES. El 3 de mayo pasado se cumplieron dos años de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro en donde perdieron la vida 27 personas y hasta hoy, a pesar de las promesas de López Obrador, no hay una sola sentencia emitida en contra de los responsables, las víctimas no han obtenido justicia y la Línea 12 sigue sin funcionar en su totalidad. No hay duda de que este sexenio es el retrato de la mentira, de la corrupción y de la muerte.