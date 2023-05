La solución no era otra elefanta en Aragón

Si uno hace un recorrido en este zoológico del norte de la ciudad puede ver lo precario que es y las malas condiciones en que tienen a los animales. Aragón es un zoológico que se fundó en 1964 y una puede ver que tener a los animales en buen estado no ha sido ni es su prioridad.

Para el gobierno de esta ciudad mantener a los animales de los 3 zoológicos ha resultado más una carga que una responsabilidad y es bien sabido que en por lo menos los últimos años se ha quitado dinero para su dieta, sus cuidados médicos y poco se ha invertido en tener hábitats prósperos y que brinden a los animales un sentido más real y evitar sentir lo que es vivir en cautiverio.

En términos generales el planteamiento debería ser que los zoológicos dejen de existir, pero dado que eso requiere una planeación a largo y mediano plazo, una organización real de a donde deberían ser enviados los ejemplares o bien saber cuánto costaría transformar las actuales jaulas en espacios abiertos estilo Africam Safari y también ver si esto es posible dentro de la CDMX, esta idea no vera la luz pronto y menos en un gobierno que prefiere dejar morir a los animales que invertir lo requerido en su bienestar.

Por ejemplo la disminución de recursos, acto que intentaron ocultar desde el Gobierno de la CDMX y que Claudia negó y negó hasta que la Secretaria de Finanzas de la Ciudad, Mtra Luz Elena González, en comparencia en el Congreso capitalino. Pasamos de 30 millones de pesos a 18 millones, es decir de un plumazo la 4T les quitó a los animales de los zoológicos 12 millones. 12 millones que bien pudieron acabar en actos anticipados de campaña.

En Chapultepec hay 1236 animales , en Aragón 635 y en los Coyotes de Coyoacán 237. Entre ellos la famosa ya, y no para bien, elefanta Ely. Ely es una animal de gran tamaño y fue rescatada de un circo. Para nadie es mentira el gran trabajo que ha hecho Sedema en su cuidado y rehabilitación, pero hoy existe la posibilidad de que Ely viva en una semi libertad como sería en un santuario.

El tema de la lucha de Ely es jurídica, Ely hoy con el trabajo de colectivos animalistas pueden lograr en la búsqueda de los derechos de los animales y aquí hay una sola culpable de que el tema de Ely no avance y se llama : Claudia Sheinbaum Pardo. La Sedema argumenta que Ely no aguantaría el viaje, ningún experto ajeno a esta administración, lo ha comprobado. Y tal fue su cerrazón que mil veces bloquearon el trabajo del abogado de la elefanta y del Juez que estaba llevando el caso.

Ely es el primer animal de un zoológico que tiene abogado fue la administración de Sheinbaum la que frenó y ha obstaculizado todo. Con esto Claudia no podrá volver a llamarse animalista. Y solamente fortalecen la teoría que el gobierno de morena quiere que los animales mueran en sus zoológicos para cobrar los seguros. Seguros que no sabemos como operan y que si si son cobrados, tampoco sabemos dónde acaban.

Y si bien voces como la mía señalaron que era un CRIMEN que un elefante estuviera sola en un habitad, situación que lleva años, porque su naturaleza obedece a ser un animal de manada y de familia, la solución NO ERA TRAERLE OTRO ELEFANTE. Autoridades de los zoológicos me dijeron de frente que consideraban traer otras especies, más pequeñas y de compañía que se adaptarán al hábitat. No que iban a encerar a otro gran paquidermo, para que una vez que muera Ely la historia se repita.

La solución no es cuestión de ampliar el recinto o de armarle un grupo familiar sino de reconocer la situación precaria de Ely. Los zoológicos de la CDMX no se encuentran en condiciones de recibir a más animales tanto las irregularidades cómo los recortes presupuestales continúan. En 2021, para alimentos destinaron, 25 millones, en 2022, 18 millones. Morena no deja de disminuir la calidad de vida de los animales de zoológico.

Es inaceptable que la Jefa de Gobierno le haya negado el acceso a la justicia a Ely porque es la primera elefanta que tiene un abogado que lleva un proceso jurídico y que el Gobierno de la CDMX desconoció esto en todo caso. Hay que explorar la posibilidad de llevarla a cualquier otro santuario del territorio nacional, la solución no es traer otra elefanta sino darle solución legal al caso de Ely. Repito la solución no era traer a sufrir a otro elefante, sino buscar lo mejor para el día a día de Ely y analizar con expertos independientes si podía o no ser llevada a un santuario.

Su lucha era y es jurídica contra Claudia Sheinbaum Pardo.