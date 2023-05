Iztacalco la alcaldía que puede crecer, sin Quintero

Iztacalco es una demarcación pequeña comparada con otras que tiene alrededor, pero grande en problemas, abandono y asuntos a resolver. Por dos periodos consecutivos ha sido gobernada por Raúl Armando Quintero, ex perredista y hoy de las fuerzas básicas de la Jefa de Gobierno que la están acompañando en cada acto anticipado de campaña que puede.

Iztacalco colinda con Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztapalapa, y una esquina con Cuauhtémoc. Con esta descripción se puede entender todo lo que enfrentan los más de 400 mil habitantes de esa olvidada demarcación.

En pasados días el Alcalde en su Comparecencia, me dijo que tenía que hacer bien tarea, no decir mentiras y que no preguntara tonterías. Acá les comparto vecinas y vecinos de Iztacalco lo que le cuestioné y que tanto lo hizo enojar.

Primero: Iztacalco es líder en desaparición de Mujeres

La población de Iztacalco tiene miedo por su inseguridad. Ocupa el tercer lugar a nivel CDMX de delincuencia. Hoy nos falta Fernanda Valentina, Jael Montserrat, Angélica Arbesú que salieron de sus casas en Iztacalco. 2 se encontraron, 1 viva, 1 muerta y de la otra aún no hay paradero ¿esto presume el flamante Alcalde? ¿Que las mujeres desaparezcan en sus calles?

¿Qué resultados han tenido sus estrategias para evitar la violencia contra las mujeres?

Segundo. Bienestar Animal. México encabeza el 3er lugar a nivel Latinoamérica en abandono y maltrato y del Presupuesto asignado a la Alcaldía de Iztacalco del 2019 al 2022 tenía que haber asignado a las esterilizaciones el 0.1%, correspondiendo a los años:

2019 – 2,031,034,638 – 2, 031, 034

2020 – 2,074,376,935 – 2, 074, 376

2021 – 1,891,972,643 – 1, 891, 972

2022 – 2,040,126,315 – 2, 040, 126

Es decir un total de 6, 006, 474 pesos que no se destinaron a esterilizaciones ¿Dónde está el dinero que se debió destinar a las esterilizaciones y por qué no se realizaron?. El Alcalde afirmó que han hecho cosas, y eso está bien pero no han asignado la cantidad de dinero que la ley obliga para esta causa ¿dónde está el dinero para esterilizar perros y gatos y ponerlos en adopción?

Para este año el presupuesto que se debe destinar para las esterilizaciones es de 2,202,041¿Cuánto presupuesto va ejercido y cuantas esterilizaciones ha realizado?

Tercero. De la Inseguridad

De acuerdo con información oficial la Alcaldía Iztacalco es el tercer nivel en inseguridad, ¿Qué está pasando? Las colonias; Gabriel Ramos Millán, Tlacotal, Zapata Vela, Agrícola Oriental son las más peligrosas. Cuéntenos que está haciendo en esta materia. Me dijo que esto era mentira.

Cuarto. Del Acarreo para su patrona

¿Por qué utiliza personal adscrito a la Alcaldía en acarreo para apoyar a Claudia Sheinbaum en su candidatura, a pesar de que existen sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalando que incurren en propaganda gubernamental? Ya hay una sentencia que lo compriueba y el señor no sólo se rió de mi sino afirmo que lo seguirá haciendo. Así el cinismo de la 4T.

Y la última : Cobro de negocios

¿Sabían que lo que cobran en la Alcaldía Iztacalco para abrir una carnicería es lo mismo que lo que cuestan las maletas de la Jefa de Gobierno?

El 2 de febrero del 2023, se hizo de conocimiento público que la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ya contaba con casos de corrupción por cobro de permisos para la apertura de establecimientos mercantiles y continua en el cargo.

¿Por qué la sigue manteniendo? ¿Cuánto dinero de los 100 mil pesos que cobra por la apertura de una carnicería le toca a usted? ¿Qué compromiso político le debe para no dar vista a las autoridades para estos actos de corrupción?

De todo esto Quintero no respondió. Acá nos veremos. Sigamos trabajando por demostrar que Iztacalco puede y debe estar mejor.