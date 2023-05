La responsabilidad de ser Christian Nodal

Desde aquel campanazo dado por Christian Nodal con el éxito mediático de ‘Adiós Amor’, se vislumbraba una enorme responsabilidad para el entonces adolescente que llegaba a darle un refresco al mariachi con su ‘mariacheño’.

Han pasado seis años y aquella versión nueva del tema de Darey de la Sierra suma la histórica cifra de 1 billón 340 mil visualizaciones.

Después de esa revolución musical había que beberla o derramarla, es decir, darle continuidad a una carrera que pudo haber quedado en un golpe de suerte y nada más.

Afortunadamente para nuestra música, no fue así y con la experiencia de su padre Jaime González en la industria se cimentaron las bases para lo que hoy es una carrera sólida y prometedora.

Vinieron temas cuyos videos han alcanzado cifras exorbitantes como: Te Voy a Olvidar(144M), Me dejé llevar (155M), Nada Nuevo (111M) y así hasta llegar a No te contaron mal estrenada el 6 de septiembre del 2018 la cual supera los 700 millones, todo esto hablando de esa primera parte de su carrera en la que había que ‘demostrar’ y así fue. Estaba por venir lo mejor; Botella tras Botella al lado del rapero Gera MX fue la primera colaboración de ambos mundos en la era moderna y una vez más se logró el cometido y no conforme con eso, los planetas se alinearon para la globalización y gracias a las redes el mundo tuvo sus ojos y oídos puestos en él, así lo avalan los 607 millones de views que tiene.

Un contrato que terminó en pleito legal con su primera disquera pudo haber acabado con su carrera, sin embargo y aunque el proceso sigue, Nodal ha salido avante sumando y sumando vistas, descargas y sobre todo, entradas para sus conciertos.

Es cierto que en un principio eran un tanto rellenados con los clásicos de Vicente Fernández o las rancheras de cajón, hoy, si sumamos Ayayay, Me Dejé Llevar, Abajo, De los Besos Que te di etcétera, etcétera su repertorio es más que suficiente para realizar giras impresionantes como la actual; Forajido2 la cual lo llevó hace una semana a romper un record en el Wizink Center de Madrid como el primer artista mexicano sold out en ese recinto. Ahora viene su cita con el Foro Sol y a seguir por Estados Unidos con 31 fechas confirmadas a partir de agosto.

Claro que vivió momentos locos, claro que fue presa del éxito y la fama; no cualquiera carga a cuestas a los 24 años responsabilidades tan fuertes, pero no cualquiera las sabe librar y continuar con paso firme.

En lo personal llegado el momento de ser padre y musicalmente, está lanzando su “Forajido” EP2 con seis canciones propias incluso una; ‘Cazzualidades’ dedicada a su pareja la cantante argentina Cazzu.

Si a alguien no le ha quedado clara, la responsabilidad que significa ser Christian Nodal, nada más hay qué hacer números y con eso.