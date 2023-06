¡Vuelve Teatro en breve, más fuerte que nunca!

Visitar Coyoacán resulta sumamente emocionante, ya que te depara diversas sorpresas. En su perímetro podrás encontrar una gran variedad de restaurantes y artesanías, así como parques donde podrás disfrutar de mimos y pajaritos de la suerte.

Además, las construcciones de esta zona albergan verdaderas maravillas, como galerías, bazares, salones de danza y teatros. Sin embargo, hoy quiero compartirles una novedad: la “Casa Fuerte del Emilio “El Indio” Fernández”. Este actor y director de nuestro glorioso cine nacional solía poseer una mansión en esta demarcación, que ocasionalmente era utilizada para eventos y recorridos temáticos durante el Día de los Muertos. Paco Lalas tuvo la genial idea de convertirla en la sede de “Teatro en Breve”, un formato en el que se presentan puestas en escena de 25 minutos. Anteriormente, este formato se llevaba a cabo en la colonia Nápoles con gran éxito.

En este nuevo ciclo que inicia, se presentan ocho obras de excelente calidad. Destacan “Payaso” de Paus Marrón, protagonizada por Pablo Mendizábal y Luis Fernando Peña; “La sombra” con Gina Varela, Camila Rivas y Ashel Mansur; “Suegrita querida” con Paty Castro, Elvia Jiménez y Carlos Girón; “Los finales tristes” de Alejandro Ramírez, protagonizada por Rogeiro Martín del Campo, Agustín Oceguera, Elizabeth Aguilar y Aleyda Gallardo; “Tallas extras para corazones grandes” de Hernán Galindo, con Aitor Iturrioz, Andrea Lagunes, Roberto Cardoso e Hilda Chávez; “Querida socia, el musical” con José Pardo, Emmanuel Samayoa, Ángel Abundis, Renata Milán y Mapy Gatica; “Matrimonio sorpresa” de José Gregorio, con Roberto Mercado, Braulio Sandoval y Luis Magaña; y “Adiós amor” con Valeria Bahena, Reyna Mota y Nadia de la Rosa.

Tuve la oportunidad de presenciar dos de estas obras y realmente me dejaron con ganas de ver al menos dos más. “Los finales tristes” me impactó especialmente, ya que parecía estar hecha a medida de la maravillosa construcción de mediados de los años 40. La historia se remonta a esa época y destaca a dos mujeres dedicadas a la limpieza, quienes en su diálogo mencionan a las grandes estrellas de aquel tiempo. Era como si se tratara de una máquina del tiempo, Aleyda y Elizabeth estuvieron divinas, dos grandes compartiendo un escenario en el que hasta las lágrimas se te desbordan por su gran actuación.

Al concluir la función, nos invitaron a presenciar “Tallas extras para corazones grandes”, donde participan Hilda y Aitor. Al inicio de la obra, no caí en cuenta de que Hilda era nada más y nada menos que Laurita Quiñonez de Carrusel de Niños, ¡me sorprendí gratamente! También me dio mucho gusto ver a Aitor en una historia muy bien desarrollada y actual, que aborda el tema de la obesidad desde la perspectiva de que lo que importa no es el físico, sino el sentimiento que lleva cada ser humano en el interior.

Sólo con ver estas dos obras, me hicieron la noche y toda la semana. Tengo que volver para disfrutar las otras seis que me faltan y ¿por qué no?, dar un recorrido por toda esa fortaleza que construyó “El Indio” Fernández. Hay valet parking para los que llevan auto y los que no, pueden llegar en transporte público porque está a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo. La dirección es Ignacio Zaragoza 51, Coyoacán.

Las funciones son de viernes y sábado de 19:00 a 22:00 hrs y domingos de 18:00 a 22:00 hrs. ¡Se la van a pasar increíble!. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.