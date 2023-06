Sentirme vivo

Antes de Grupo Firme, antes de Rosalía, antes incluso de Paul McCartney, hubo un suceso en el Zócalo capitalino que quedó registrado en varios periódicos de 1987: Emmanuel juntó (según algunas crónicas) a 250 mil personas que cantaron sus éxitos. Con Paco Stanley como maestro de ceremonias, el cantante se presentó frente a una plaza repleta. Aunque no todo salió como se esperaba.

Hace un par de semanas platiqué con él sobre lo que sucedió ese día: “Vinieron a hablar con mi papá, que en ese entonces era mi representante”, me contó “Yo venía de hacer un show de Día de las Madres en el Parque Aragón en donde se esperaban 2000 personas y llegaron 15 mil. En el Zócalo se esperaban 50 mil y llegaron más de 200 mil. Era un mar de gente […] Comenzamos a meter a los niños que se perdían en un autobús, yo estuve voceando en el micrófono que allí estaban ¡Pasó de todo!”.

Yo escuchaba asombrado aquella crónica de su propia voz: “Una señora dio a luz ese día. Yo estaba preocupado, pero al final resultó bien. Es maravilloso saber que tanta gente venía a verme y que era por alguna razón: yo estaba en el corazón de todos ellos y sentí una responsabilidad enorme. Fue una fecha inolvidable”.

A propósito de su padre, fue su gran guía y su mentor. “Tenía muy pocos pelos en la lengua, siempre me decía las cosas como eran”, contaba, “Me ponía los pies en la tierra. Hubo una vez que di un show en Las Vegas. Yo estaba en la mejor condición física, hacía ejercicio, salí y di lo mejor de mí, acabé empapado de sudor. La gente aplaudió y se puso de pie, yo estaba muy satisfecho. Pero cuando llegué con mi padre… me dijo ‘estuviste fatal hoy, cantaste muy bien pero no me transmitiste nada’. Esa noche me fui a la cama pensando en sus palabras y concluí que tenía razón”. Qué difícil, pero qué bendición tener un padre así.

Emmanuel tendrá un concierto en el Auditorio Nacional como parte del Two’r Amigos junto a su gran amigo Manuel Mijares ¿Saben cuántas veces han llenado el coloso de Reforma? Nada menos que ¡62 veces! Es un récord increíble. “Ya me habían propuesto hacer una gira con alguien, y por ahí alguien mencionó a Mijares. Yo acababa de sacar un álbum y me iba muy bien. Pero si dos personas de latitudes diferentes te dicen lo mismo es que va a pasar algo”, me contó.

“Hace diez años hablé con Mijares y le dije ‘mira, si esto va a funcionar tenemos que pensar que tú no eres más importante, ni yo soy más importante. Lo más importante es el show”. Y vaya que les funcionó: comenzaron con 20 shows, y ahorita llevan más de 500 presentaciones por todo México, Estados Unidos y Centroamérica.

Emmanuel es un cantante que forjó lo que hoy es el pop en español. Su música y sus 40 años de carrera demuestran que esta no es una carrera de velocidad sino de resistencia: “La música es como el amor. No es para ti, es para los demás. El amor no es para tenerlo guardado en un cofre, es para entregarlo sin miedo”, me dijo. Y sí, parafraseando una de sus canciones: se trata de sentirse vivos.