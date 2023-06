PolíticaConfidencial Chiapas arde y nadie lo quiere ver…

DAVID COLMENARES, titular de la Auditoría Superior de la Federación, debe presentar en estos días la cuenta pública 2022, como le anticipamos aquí. Pero este martes la diputada María Elena Pérez Jaén se lo encontró en el Prendes de Polanco con Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Obviamente muchos arquearon las cejas… buen provecho.

ANA GUEVARA, directora de la Conade, de heroína nacional a nueva villana del deporte mexicano. La medallista en Atenas 2004 nuevamente criticó a la selección de natación artística, la misma a la que le sugirió vender Avon o Tupperware y recordó que en cuestión de becas, pese a vituperios de deportistas y mandatos judiciales, la ley es la ley.

OMAR GARCÍA HARFUCH logró detener a uno de los implicados en el robo cometido en Antara por una banda armada con mazos que irrumpió en una joyería. Sin embargo, las alertas se encienden en la Ciudad de México por este tipo de robos, que si bien no es nuevo, no se veían desde hace algún tiempo… ojalá no lo agarren distraído en otras cosas.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, ha dicho hace unos días en Chiapas que la entidad está muy tranquila. Por lo visto no ha sido enterado de la lucha de cárteles, el creciente problema derivado de la migración, y para colmo un grupo armado se llevó a 23 policías municipales. Chiapas arde y nadie lo quiere ver…