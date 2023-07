Sin elementos para desconfiar de cuenta pública de la ASF

De acuerdo con el Gobierno de México, la cuenta pública es el informe que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta a la Cámara de Diputados para su revisión y fiscalización, contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y de cada ente público del Sector Paraestatal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, fracción VI, establece la facultad de la Cámara de Diputados de revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Por lo que, la Auditoría Superior de la Federación (órgano dotado de autonomía técnica y de gestión, encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales), entregó ante la Comisión competente el primer informe de la Cuenta Pública 2022, en donde se hicieron notar diversos reclamos de legisladoras y legisladores de distintos partidos al titular, en el sentido de que existe encubrimiento de casos de corrupción.

Sin embargo, dichas manifestaciones por sí mismas no implican que estén probados dichos hechos, considero que NO existen elementos y tampoco pruebas idóneas, pertinentes y contundentes que otorguen indicios, de que se puede desconfiar de los resultados de la Cuenta Pública entregada por la Auditoría Superior de la Federación, no obstante, derivado de la importancia de la función de dicha auditoría, estaremos al pendiente de los resultados de la revisión y, en caso de que sea necesario, hacer las investigaciones correspondientes; en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos como prioridad, la transparencia en el manejo de los recursos públicos.