Moralmente Derrotados: la hora de los hipócritas

La oposición quiere ganar la elección del 2024 con la misma estrategia que han utilizado todo el sexenio: mentir, mentir, mentir. Las mentiras y calumnias están de su lado. Es evidente su propósito de cosechar votos a punta de mentiras.

El problema para ellos es que con esa táctica han perdido 23 gubernaturas y el Congreso de la Unión. México merece una oposición dispuesta a sumar con propuestas, no con engaños.

Las mentiras tienen patas cortas, mientras que en contraste: “los liderazgos son una producción de los pueblos y su surgimiento es posible y necesario porque la materia de la que se genera es la comunidad real , construida por los cuerpos concretos de las personas , con la capacidad ética de asumir en su singularidad una relación de responsabilidad” como escribió el doctor en filosofía Bernardo Cortés Márquez, de la UNAM. (La Jornada, José Steinsleger, 5 julio 2023).

Dice el expresidente Vicente Fox que él creó la pensión para adultos mayores. Vive en la mentira y está resentido porque le quitamos su millonaria pensión como expresidente. El pueblo sabe que quien creó la pensión digna fue el Presidente López Obrador.

Anclados en una narrativa falsa pronosticaron que el peso se iría a la baja, mienten: hasta el momento nuestra moneda se ha consolidado como una de las más fuertes del mundo.Hablaron de un posible choque de aviones en el AIFA.

Falso: su pronóstico falló. Han hablado de censura a periodistas y escritores lo cual es falso: el gobierno de la 4T no espía, no manda callar, no desaparece a las personas.

“Nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”; dijo recientemente AMLO.

Dicen que acabará la pensión para adultos mayores cuando AMLO se vaya. Falso: los programas sociales y la pensión para adultos mayores llegaron para quedarse porque es una obligación constitucional.

Aseguran que hay censura en los medios. Falso: después de 5 años de ataques diarios de la mayoría de los medios( periódicos, radio, televisión, redes sociales) la popularidad del mandatario sigue al alza; y hay libertad de expresión, pero también derecho de réplica como lo hace el Presidente en las conferencias “Mañaneras”, para informar al pueblo.

La coalición de los tres partidos – Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática- está en su derecho a emitir sus opiniones, pero no a mentir.

Se volverán a topar como 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2022 con la realidad de las urnas. Que sigan creyendo que van muy bien. No estamos aquí para decirles que están equivocados, el pueblo de México es el que decidirá el primero de junio de 2024 qué proyecto sigue, si regresan los rancios que mal gobernaron esté país por 80 años… Nuestro proyecto se hace bajo la guía del pueblo.

Los de la oposición están desesperados porque no quieren que hablemos no solo los del poder ejecutivo, sino los del poder legislativo; en su momento no querían que habláramos en la revocación del Mandato, como lo expliqué en entrevista con el periodista José Buendía.

Al margen de sus jaleos internos; dicen representar los intereses del país; ¡mentira!: lo que representan es justo lo que la mayoría desprecia: las canonjías políticas, el abuso, la corrupción, el robo, la riqueza , los privilegios, el tráfico de influencias.

No quieren enfrentarse al 64% de aprobación del Presidente, lo que quisieran es tener un presidente como Fox, que dice barrabasada y media… o como Calderón que tiene por los suelos su apoyo social o como Peña Nieto que está en España; los tres ahora aliados del grupo opositor.

Tenemos un Presidente de la República que utiliza su legítimo derecho a opinar. No estamos en procesos electorales; el año electoral empieza en septiembre, y continuaremos opinando.

Dejemos que la oposición siga creyendo que tienen oportunidad para el 2024, ...al menos ya se pusieron a trabajar los presidentes de los tres partidos de la oposición y su líder Claudio X. González. Lo cierto es que su abanderada, no les dará posibilidades para ganar la presidencia de la República.

Entretanto, en Morena seguimos avanzando en unidad para darle continuidad a la 4T y continuaremos profundizando en las conquistas logradas en estos cinco años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Somos millones de personas las que respaldamos a nuestro Presidente y que queremos que continúe la transformación. Nuestro movimiento está más fuerte que nunca.