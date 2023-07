Me gustan las entrevistas a modo

Hace unas semanas se hizo viral el fragmento de una entrevista que le hicieron en Tabasco a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien en su gira por ese estado pareciera que no aguantó las críticas.

¿Por qué tanta violencia en esta entrevista?, increpó Claudia Sheinbaum al reportero que insistía sobre el tema de los espectaculares –que por cierto son miles en el país–; y que hasta este momento no sabemos quién paga o cuánto costaron.

El problema es que a este gobierno no le gusta la crítica, mucho menos si viene de los medios de comunicación. En especial Claudia Sheinbaum ha sido una política que se molesta de manera usual al ser cuestionada.

Las preguntas cómodas o incómodas son parte del periodismo, los cuestionamientos a modo no abonan al debate político ni a la democracia. Pensar que un periodista debe ser adulador es no comprender el momento que estamos viviendo.

Las mañaneras se han convertido -durante muchos momentos- en el claro ejemplo de cómo un espacio que se disfraza de rendición de cuentas es un espacio de propaganda o adulaciones. Muchos de los que ahí preguntan no son más que aplaudidores del régimen.

Los aspirantes de Morena no toleran la crítica, no toleran el periodismo que no sea el que los alabe. Los aspirantes de Morena quieren entrevistas a modo, conductores que los elogien. La democracia también implica debatir y discernir. Si un aspirante no está listo para ello, no está listo para gobernar.