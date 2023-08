PolíticaConfidencial Sucesión en la UNAM, el avispero se va a agitar

ENRIQUE GRAUE y la sucesión en la UNAM. Nos cuentan que más pronto que tarde irrumpirá un aspirante a rector de la UNAM, procedente de una de las facultades del circuito de Ciudad Universitaria. El avispero se va a agitar. Para no perder de vista...

LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, secretario de la Defensa Nacional, sabe que uno de los militares involucrados en el AIFA tiene cola que le pisen, como le anticipamos aquí hace unos meses. El jefe de todos ellos, el general Isidoro Pastor Román, seguramente también lo sabe. Ahora, la Corte dio su aval para que los bienes de los 23 militares implicados en el AIFA, en versiones públicas, se den a conocer. Poco a poco se irá abriendo la cloaca, nos anticipan.

AMLO y la guerra de corcholatas. Los equipos de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard comenzaron la esgrima en cuanto el ex canciller acusó trampas de la ex jefa de gobierno. El presidente López Obrador dijo que instruyó a no usar el presupuesto en favor de nadie. En los siguientes días arreciará la batalla...

MARGARITA RÍOS FARJAT, ministra de la Corte, impulsó que la Primera Sala admitiera resolver un asunto que podría fijar un criterio respecto de la obligación de las aseguradoras de no establecer cláusulas discriminatorias en las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, en perjuicio de las personas con discapacidad. Nos dicen que se trata de un tema de la mayor relevancia.