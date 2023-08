Alquimia y Transmutación: “Tu Cárcel es Física, Emocional o Mental”

¿Recuerdan que hace mucho tiempo les hablé de mi experiencia cuando fui a ver la obra “Un Grito de Libertad” en el Reclusorio Oriente, dirigida por Arturo Morel? Pues ahora he vivido una experiencia maravillosa. Existe una Compañía Teatral de Personas Liberadas que ha montado la obra “Alquimia y Transmutación”.

Es algo impactante; es imposible no conmoverse hasta las lágrimas y sentir cómo la historia penetra en lo más profundo del alma. Esta puesta en escena tiene lugar en la Casa Fuerte de Emilio “El Indio” Fernández. Al llegar al patio donde descansan las cenizas de este ilustre cineasta, te concentras en un rincón junto a la fuente. Allí comienza la obra con un monje que aparentemente vive en tiempos de la inquisición.Luego te desplazas hacia las escalinatas, donde todas las actrices simulan estar en una época en la que las mujeres eran castigadas simplemente por ser mujeres, especialmente si sabían leer y escribir.

En ese momento, no hay asientos; la trama sigue desenvolviéndose mientras los personajes cautivos relatan las atrocidades que los llevaron hasta ahí. Es impresionante cómo la historia te va envolviendo gradualmente. No obstante, esta es solo una parte de la obra que supuestamente las reclusas de una prisión están representando como parte de un taller.

Este taller les sirve a algunas como distracción, a otras como pasión y a otras como catarsis. La Casa Fuerte es un escenario perfecto para llevar a cabo esta representación. Las talentosas actrices solo participaron en la vida real en este taller, el cual les proporcionó una herramienta importante para empoderarse una vez que cumplieron su condena.Llama la atención que en la compañía haya dos mujeres trans que interpretan sus papeles magistralmente.

A medida que te involucras más y más en la obra, no puedes evitar llorar mientras cantan con una pasión que refleja en sus rostros el dolor que vivieron durante su encarcelamiento. Con lágrimas en los ojos, te dicen que han superado eso, pero que aún duele. ¡Wow! Es entonces cuando reflexionamos sobre lo afortunados que somos de no haber vivido esa experiencia de estar encerrados. El lema me encanta: “Tu cárcel es física, emocional o mental”. Cuánta verdad encierra esa frase.

Y nos hace cuestionarnos en qué tipo de cárcel estamos atrapados. Podría seguir escribiendo páginas y páginas, pero es mejor que lo experimenten por ustedes mismos, que sientan la obra y exploren lo que Arturo Morel quiso compartir a través de este texto que dirige.En la función a la que asistí, las madrinas fueron Sugey Abrego, quien quedó maravillada con un nudo en la garganta al verla, y Estela Leñero, una eminencia de la dramaturgia contemporánea en México. Les insto a verla y liberarse de la cárcel en la que viven. La obra se presenta todos los jueves a las 20:00 horas, y los boletos están disponibles en Ticketmaster. Atrévanse a asistir.

También el domingo, fui a un foro que desconocía pero que fue un pionero en el teatro de búsqueda en los años noventa: el Foro Contigo América. Allí se presenta una joya de obra infantil titulada “Los Cuentos de Tate y Tezca”. Esta obra se basa en la tradición indígena mexicana y cuenta con música en vivo, ¡sí, música de son jarocho, una maravilla!La historia gira en torno a Tezca, un coyote muy hambriento, que persigue a Tate, un astuto tlacuache, que logra escapar engañándolo y contándole diversas historias.

Sin embargo, estas historias son relatadas por dos actores, Mónica Bajonero y Oscar Enrique Serrano, quienes se apoyan en ilustraciones similares a títeres para dar vida a cada personaje. La reacción de los niños y sus rostros reflejan fascinación y asombro. Es evidente lo atentos que están al relato y cómo ayudan a Tezca y Tate a triunfar. La obra está hábilmente dirigida por Gilberto Soberanes. Si desean que sus hijos disfruten de un buen teatro y continúen una tradición tan milenaria como la nuestra, la mexicana, les recomiendo verla. Se presenta todos los domingos a las 18:00 horas.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: X: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y Tik Tok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.