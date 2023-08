Una ciudad digna para los trabajadores de limpia CDMX

¿Te imaginas una ciudad sin trabajadores de limpia? ¿Sin personas responsables de llevarse toda la basura que generamos? ¿Te imaginas despertar y que no haya nadie que atienda o solucione esta situación y la basura se cumule y se acumule?

Justamente para visibilizar sus problemáticas y porque son servidores públicos que casi nunca nadie atiende, es que presente una incisiva para pedir que se prohiba su contratación vía outsourcing en todas las dependencias del gobierno y que se obligue al Estado a darles las condiciones que merecen para hacer bien su trabajo

En la Ciudad de México existen más de 15 mil trabajadores de limpia empleados en las distintas dependencias del gobierno de la CDMX, y todos ellos están contratos bajo outsourcing, sin un esquema laboral digno. La Iniciativa propone una reforma a la fracción XVIII del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para prohibir contratación de personal de limpieza por sub contrataciones y fuera de cualquier ley justa y digna como ya lo ha indicado la Comision de Derechos Humanos de la Ciudad de México,

Para la autoridad siempre va a ser mas fácil ignorar al que menos puede protestar, por ello siempre ala personal de limpia le pasan encima justo como está ocurriendo en el Congreso de la CDMX que le niega a 25 compañeras y compañeros que limpian nuestras oficinas el acceso a uniformes y tienen que ir con su ropa personal. Esto no es solo injusto sino que nos obliga a poner los ojos en la situación y ver de qué manera podemos solucionarles

Las y los trabajadores de limpia de la CDMX, no tienen las condiciones para realizar sus labore, de acuerdo a información oficial pueden llegar a recorrer de 5 a 10 km recogiendo más de 10 toneladas de basura. No les brindan uniformes, tienen un salario de 2 mil 400 pesos quincenales por jornadas de 10 a 12 horas

Con esta iniciativa busco visibilizar la carencia de las personas que trabajan silenciosamente por la ciudad, su labor no es valorada , exponen su vida para tener limpia esta ciudad y aun así no son consideradas como deberían. El esquema de outsourcing permite que sean despedidas injustificadamente, que les atrasen el sueldo o que simplemente no puedan exigir nada y al ser tan valiosos para nuestra vida en sociedad este no puede seguir ocurriendo.

Como Diputada local ya había alzado la voz por otro caso como este en febrero del 2022 que pedí al Director del Metro; Guillermo Calderón garantizara los derechos laborales de las personas mayores y trabajadores de limpieza, Morena lo votó en contra. Con este caso no creo que sea distinto pero nosotros lo impulsaremos porque es lo justo y es lo correcto.