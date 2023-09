Cuauhtémoc, Iztacalco y GAM rumbo al 2024

Cuauhtémoc, Iztacalco, GAM y Xochimilco nunca son prioridad para el PAN o para el PRI, pero si algo aprendimos en el 2021 es que unidos podemos lograr victorias que antes no traíamos en la cabeza. Por ello para la elección del 2024, va a requerir el esfuerzo de todas y de todos. De partidos políticos unidos, de perfiles competitivos que están realmente allá afuera hablando con la gente y de una visión y distribución justa de acuerdo a cada demarcación.

Acá hoy te mostraré por qué estas demarcaciones de rentabilidad media para el frente (electoralmente hablando) deben ser prioridad para conservarlas y procurarlas en términos de la construcción de una ciudad unida y fuerte.

Iztacalco

De acuerdo al Censo del INEGI del 2020, Iztacalco tiene una población de 404,695 habitantes y hoy es gobernada por Armando Quintero Martínez quien tiene un verdadero caos. No solo es uno de los principales operadores de Claudia Sheinbaum sino que ignora permanentemente colonias donde el voto no le favorece. Y si bien su partido, morena, hoy tiene la mayoría, fue porque el 2021 no nos organizamos y no logramos competir en unidad.

“354 mil 148 están dentro de los registros de votantes en este punto ubicado en la zona oriente de la capital” por lo que de impulsarse candidatos y candidatas fuertes por la Alianza, este número de votantes puede impulsar bastante al candidato que vaya a buscar la CDMX.

Inseguridad, falta de agua, falta de servicios urbanos; alumbrado público, corrupción a negocios, invasión de predios, construcciones irregulares muchas de ellas avaladas por el propio Alcalde… dicen las malas lenguas, violencia contra las mujeres y una de las demarcaciones con mayor índice de ataques contra ellas, venta de drogas y puntos rojos, una colonia completa donde el olor a gasolina producto de huachicoleros (la Colonia Granjas México), es cosa de todos los días, y el miedo constante a ser asaltado en sus calles es la realidad de Iztacalco. Una realidad que debemos cambiar.

Gustavo A Madero

Francisco Chíguil es el actual alcalde de esta demarcación. Fue alcalde en el trienio anterior y es el jefe del ejecutivo local de la una demarcación líder en falta de agua y en delincuencia.

GAM cuenta con 1 millón 31 mil 917 personas inscritas en el padrón electoral. Es una demarcación muy compleja y enorme. Acá como nunca las y los perfiles de la Alianza deben hacer equipo y trabajar mucho. Acá tenemos 3 principales nombres y 1 que decidió irle a hacer el caldo gordo a Sheinbaum. Por parte del PAN, mi amigo y compañero Diego Garrido, diputado del distrito local 2, trabaja arduamente para ver si logra amalgamar este proyecto que requiere toda la unidad con el PRD, de donde son mis queridos Nora Arias y el Coordinador Victor Hugo Lobo.

Acá estaba jugando también mi compañero, Jorge Gaviño, pero con su adhesión a los diputados de la Jefa de gobierno, deja por completo ese lugar al Frente.

GAM es la segunda demarcación más grande de votantes en toda la capital. El Frente debe poner todo su empeño en ofrecer solución a los problemas de falta de agua de 213 colonias, de baches, violaciones al uso del suelo.

Cuauhtémoc

¿Qué les puedo decir de mi demarcación?

Cuauhtémoc ha sido y será siempre la joya de la corona electoral. Acá están las principales instituciones políticas y de representación federal y de la ciudad. Cuauhtémoc alberga el mayor poder político, económico y social. Por ello Morena se muere por recuperarla. Y fue la unión del PAN, del PRI y del PRD lo que nos permitió conquistarla en el 2021.

La Cuauhtémoc tiene un padrón de al menos 482 mil 970, personas y con ello aún tenemos problemas de delincuencia, robo de autopartes, trata de personas y desapariciones todos los días, corrupción y una falta de atención en servicios urbanos a vías primarias y secundarias. Temas que aún tenemos pendientes y mucho que trabajar. Cómo Diputada de esta demarcación llevo 2 años pidiendo a si mismo más presupuesto para atender a tanta población flotante.

Cuauhtémoc puede volver a ganarse siempre y cuando que como alianza lo hagamos como una misma fuerza y aceptando que la demarcación no debe seguir siendo moneda de cambio para nadie o para ningún proyecto personal.

Las demarcaciones en las que la Alianza por la CDMX debe volcar TODO lo que necesitamos para ganar el 2024 son Iztacalco, GAM y Cuauhtémoc además de mantener las demás que ya ganamos como frente, solo así podremos asegurar el cambio real que la CDMX necesita.