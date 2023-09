La oferta de Pueblos Mágicos

El gran reto sigue siendo la seguridad, vivimos en un país donde hay regiones enteras, turísticas y no turísticas. Foto: (Especial)

En este mes, se llevará al cabo el segundo tianguis o feria de Pueblos Mágicos internacional, en esta ocasión será en Los Ángeles, California, un sitio mucho más atractivo para el producto que pretende venderse que Barcelona, España, como fue el año pasado.

No se alcanza a vislumbrar si se trata de un auténtico foro de promoción turística o un negocio para un socio de la Secretaría de Turismo federal, por el costo que tiene y las implicaciones económicas que conllevan los destinos que deseen formar parte del mismo. Uno supondría que la marca país, es decir, México, tendría un soporte para los pueblos mágicos más allá de organizar una feria donde todos tienen que pagar, como si fuese un evento privado y no de estado, en otro orden de ideas, el gobierno federal cobra y se cuelga la medalla de promotor.

Ahora bien, más allá del costo y el negocio que tendrá ese ente privado asociado a la secretaría de turismo, ¿qué tan preparados están los Pueblos Mágicos que asistirán?

Sin lugar a dudas es una gran oportunidad de llegar a un mercado potencial, por un lado a los estadounidenses que pretendan conocer más de nuestro país y por otro, a los propios paisanos que viven del otro lado de la frontera como una invitación a conocer y reconocer regiones de nuestro país.

El gran reto sigue siendo la seguridad, vivimos en un país donde hay regiones enteras —turísticas y no turísticas— donde el estado no tiene presencia ni garantiza la seguridad mínima, ese tema es delicado y requiere de algo más que el silencio de las autoridades turísticas federales y locales.

Los Pueblos Mágicos además, necesitan tener bien estudiada la oferta que tienen, los productos turísticos reales que pueden vender y los segmentos que en realidad pueden y quieren visitarlos, no se trata de hacer una oferta masiva que no tendrá resultados en cuanto al número de viajeros que los visiten, es claro que no todos tienen la misma infraestructura ni capacidad instalada para recibir visitantes, eso es parte del estudio que deben hacer antes de presentarse a hacer promoción solo por atender a una convocatoria del gobierno federal.

Sería interesante que tanto la secretaría de turismo como los distintos Pueblos Mágicos que asistieron a Barcelona el año pasado, compartieran los resultados que tuvieron a un año de aquella feria, es decir, si recibieron más visitantes o no, si hubo una mayor intención de viaje o si se trató de un experimento sin resultados. El éxito de una feria o tianguis de esta envergadura se conocer con cifras, no con discursos.

En fin, en pocas semanas nuestros Pueblos Mágicos ofertarán en Los Ángeles, veamos cómo lo preparan y qué presentan por allá.