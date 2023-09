Los RPs valemos más por lo que callamos que por lo que hablamos

Cuando uno se convierte en RP, es para trabajar al lado de artistas, cantantes o actores. Uno no está para figurar, ni dar entrevistas sobre tus clientes, y mucho menos para despotricar en su contra. Y, ¿a qué voy con esto? La semana pasada se refirieron a mí como testigo de un pleito entre el Sr. José Manuel Figueroa y la Sra. Alicia Machado. Efectivamente, ambos fueron mis clientes, trabajé con ambos.

Tengo bellos recuerdos y experiencias laborales únicas con los dos, pero mi relación de trabajo con ellos terminó hace 17 años. Ahora, tengo una agencia de comunicación y RP como Dios manda, llamada Zeti Comunicación, donde representamos a muchos clientes. ¿Se imaginan que yo despotricara sobre alguno de ellos? Tan pronto como mi nombre salió a relucir, las llamadas no paraban y los mensajes para dar entrevistas eran demasiados.

Agradecí a mis compañeros que me tomaran en cuenta, pero si durante 24 años no he estado involucrado en escándalos ni he delatado o perjudicado a alguien, menos lo haré a estas alturas. Tengo una reputación intachable que me permite solicitar entrevistas con cualquier cantante, y me reconocen y me las conceden sin ningún problema, porque mi trabajo ha avalado la confianza que siempre han depositado en mí como periodista.

Del otro lado, he trabajado con figuras como el exdiputado Jorge Kahwagi, Sergio Mayer, Nora Salinas, Mónica Noguera, Sugey Abrego, Xavier Ortiz, Víctor Noriega, Julio Mannino, Bernie Paz, Regina Orozco, entre otros. En otra faceta como productor, he colaborado con Susana Zabaleta, Álvaro Cueva, Celia Lora, entre varios más. Y nunca he tenido ningún problema con ninguno de ellos. Puede haber colegas a quienes les funcione esa actitud, y eso es respetable. Pero quienes me conocen saben que no habría manera de traicionar la confianza de mis representados por Zeti Comunicación. ¡Los RP’s valemos más por lo que callamos que por lo que hablamos!

Wow, qué buen espectáculo fui a ver al Lunario del Auditorio Nacional el pasado jueves. Pues se presentó la que nunca debe callar, la guapa de Susana Zabaleta, quien le rindió homenaje a España con su show “Fantasía Española”. Fueron casi dos horas deleitando a su público con canciones significativas del país ibérico, acompañada de la bailarina María Juncal, quien demostró su maestría en el arte flamenco.

Además, tuvo como invitado a Leonardo Sánchez, un chico súper talentoso que es tenor, y que la acompañó magistralmente en la canción “Granda”. Susana, como siempre, estuvo impecable en sus interpretaciones y en su vestuario, que fue excelente. Lo que me ha gustado es que esta oriunda de Monclova está presentando un nuevo concepto cada dos meses; el anterior a este fue con Banda e hizo otro llamado “Un poco de Broadway”. Ahora me pregunto, ¿con qué nos deleitará en noviembre? Obvio, tenemos que estar allí disfrutando de una noche única con esta gran intérprete. ¡Te quiero, Zabaleta!

