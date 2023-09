Temor a Samuel

El Congreso de Nuevo León, que tiene una mayoría de 27 diputadas y diputados de PRI y PAN. Ellos en un aplastante ejercicio antidemocrático, han manifestado abiertamente que no le otorgarían una licencia al Gobernador Samuel García para ausentarse de su estado en caso de que decidiera contender por la Presidencia de la República, en los términos que señala la misma Constitución Política de su estado. Ello pone de manifiesto el gran temor que le tienen al mandatario estatal por sus resultados en la entidad y por ser firme contra las prácticas ejercidas por la vieja política, al punto de no importarles si afectan sus derechos electorales y si con ello se suman al movimiento de polarización y violencia que sacude a México.

Samuel García ha dado resultados. Según la Medición de Pobreza 2022 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), hubo una reducción de personas en situación de pobreza, ya que el porcentaje disminuyó del 24.3% en 2020 a 16% en 2022, equivalente a 453,000 personas que salieron de la pobreza y sitúa también a Nuevo León como el segundo estado con el porcentaje más bajo de población en situación de pobreza extrema con el 1.1%. Ello ha sido producto en gran medida de las políticas económicas y del liderazgo que ha emprendido Samuel García desde 2021 al encausar el potencial que tiene Nuevo León en la captación de inversión extranjera directa, en la generación de empleos y en la innovación, tal y como hemos visto con la llegada de Tesla a la entidad y con la próxima llegada del Nearshoring.

Con el avance económico se consolida también un gran factor para impeler las carencias en salud. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Índice de Competitividad Estatal 2023 señaló que el 59% de la población ocupada tiene posibilidad de acudir a instituciones de salud y calificó al estado con el segundo lugar en mejor acceso a instituciones de salud. En la generación de empleos actualmente Nuevo León tiene el primer lugar según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 80,564 puestos, superando incluso a la Ciudad de México. Mientras los Gobernadores de otros estados se han dedicado a apoyar los actos anticipados de campaña, el gobierno de Nuevo León sí se ha puesto a trabajar atrayendo la inversión y destinando mayores recursos a resolver las problemáticas de su entidad.

Por otro lado, el tipo de presión que se ejerce contra el Gobernador, sumada a descalificaciones, denuncias y presuntas carpetas de investigación, no es ninguna novedad en los partidos de la vieja política. El PRI para mantener el poder ha sido el gran maestro en quebrantar límites. Recordemos las elecciones presidenciales de 1988, donde se enfrentaban el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato en aquel entonces del Frente Democrático Nacional (FDN) y Carlos Salinas de Gortari, del PRI. Gracias al sistema de cómputo era posible dar seguimiento a las votaciones, pero aproximadamente a las ocho y media de la noche, mientras se registraba una mayoría de votos en favor de Cárdenas, el sistema tuvo un misterioso “apagón”. El PAN tampoco se ha quedado atrás al no aclarar las acusaciones de fraude electoral cometidas en las elecciones presidenciales de 2006, donde destacó la manipulación de votos y el uso indebido de recursos públicos. Movimiento Ciudadano, por el contrario, no tiene en sus antecedentes acusaciones antidemocráticas de tal calibre.

El temor que los alfiles de la vieja política le tienen a Samuel atiende también a evitar (según ellos) que se divida el voto de la oposición a nivel nacional en las elecciones de 2024. Creo que están muy mal asesorados, ya que lejos de concretar un buen consenso, envían a sus dirigentes como golpeadores para atizar a un más el fuego. Están actuando con el mismo autoritarismo que le critican al Presidente de México. Por otro lado, Samuel García, sin millonarios despilfarros de campaña (a diferencia de la candidata del oficialismo) ya se ha posicionado en las encuestas y tiene una aprobación del 68.7% entre los leonenses, lo que lo sitúa como el segundo mejor gobernante estatal según Demoscopia Digital. También según la pasada encuesta Territorial Samuel García entró en tercer lugar con 20.1% de aprobación.

Movimiento Ciudadano gobierna ya a más mexicanos que el PRI y las cuestiones de Nuevo León que tiene que resolver el Gobernador son nada en comparación de los problemas y los desastrosos antecedentes de los partidos de la vieja política. Pero por lo pronto que sigan temiendo, porque Samuel García al igual que los otros liderazgos de Movimiento Ciudadano seguirá abonando al progreso de las nuevas generaciones con una política enriquecida por todos los sectores la sociedad mexicana con la que sí empatizan y conectan: aspecto que ya perdió para siempre la vieja política.