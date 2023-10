PolíticaConfidencial Norma Lucía Piña, no es inacción, es prudencia ante golpe de Palacio Nacional

AMLO vs. Norma Piña. Foto: (Especial) (Presidencia )

Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, de nuevo fue expuesta por alguien que grabó un video que no iba a ser público en donde ella afirma que, si no sale a pelear por el golpe al presupuesto y a los fideicomisos del Poder Judicial no es por inacción, sino por prudencia. Y sí, como le anticipamos aquí el pasado 4 de octubre: ha ido tejiendo fino para evitar el choque frontal con Palacio Nacional. Su estrategia: trabajar bajo el agua, nos dicen… hasta donde se pueda. Así las cosas.

Omar García Harfuch y Clara Brugada quedaron confirmados como los dos aspirantes para participar en la encuesta definitiva para elegir al coordinador (es un decir) de la 4T. Por supuesto, el choque entre los seguidores de unos y otros se radicalizó, así que si ve polvareda en la Ciudad de México no es que se nos haya adelantado febrero, es Morena que está en su proceso interno…

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, en cualquier caso, es de llamar la atención que desde el sector farmacéutico y de la industria, pero también desde importantes casas de estudio, y expertos, ha comenzado a tejerse una discusión para mirar hacia adelante para preguntarse qué sistema de salud queremos para el futuro. Queda claro que el modelo Dinamarca no se alcanzó, pero más allá de eso, qué sigue… y en unos meses esos esfuerzos comenzarán a ver la luz. Para quien los quiera ver y escuchar, nos anticipan.

Fiscalías en el país, un fracaso. Hace un par de meses le documentamos que las fiscalías en el país acumulaban 2.6 millones de investigaciones rezagadas, y que el caso de Agustín, a cuya casa llegaron dos policías con un citatorio sin decirle por qué. Su caso llegó a la Corte y recibió la protección de la justicia. Hoy el INEGI nos da un golpe de realidad: son 2.9 millones de investigaciones inconclusas. Sin palabras.