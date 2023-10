El enfant terrible de la música

Una de las grandes joyas del cine (y que ya se convirtió en un clásico) es la película “Requiem for a Dream”. Si no la han visto, les recomiendo que se preparen para una de las historias más dramáticas que haya visto. Es durísima y le dio el reconocimiento mundial a un artista que admiro mucho: Jared Leto.

Para hacer ese papel, Jared vivió en las calles de Nueva York y bajó 28 kilos. Es un artista muy comprometido. Diera la impresión de que no quieren que lo encasillen en el papel de “niño bonito de Hollywood”, ya que además de ser un actor estupendo, es un músico extraordinario y tuve la fortuna de platicar con él hace unos días.

“¿Cómo haces para ser líder de una banda, combinar tu carrera de actuación y seguir siendo una muy buena persona?” le pregunté: “¡Oh, gracias! Yo creo que amando lo que hago, realmente pongo mucha pasión en mi trabajo y eso me motiva a seguir haciéndolo. A mí me encanta trabajar duro, es lo que más me gusta en el mundo, y afortunadamente, puedo hacerlo junto a mi hermano.

Constantemente digo que Thirty Seconds to Mars no sería lo mismo si no fuéramos hermanos, y siento que nuestra relación como hermanos no sería la misma si no fuera por la banda. Entonces, para mí, la energía y pasión por la música es la parte más importante de mi vida. Crear música y compartirla con el mundo es un regalo hermoso”.

Platicábamos también sobre la inmediatez de las redes sociales y cómo ha cambiado el mundo desde que, hace ya algunos años, rompieron la industria con su sencillo “The Kill”: “es genial que ahora puedas hablar con las personas directamente. Puedes crear una relación con público de todo el mundo. Probablemente sea más difícil en algunos aspectos, porque hay tanto ruido allá afuera, que hace difícil que nos escuchen. Es complicado llegar a la gente con música nueva. Hay veces en las que personas se me acercan en la calle y me dicen: ‘¡No puede ser! ¡Amo Thirty Seconds to Mars! ¿Cuándo lanzarán música nueva?’ Y les digo: ‘Oh, acabamos de lanzar algo hace unas semanas’. Algunas veces no es fácil llegar a la gente, creo que es la parte más difícil. Ya sabes, es tanto una bendición como una maldición”.

Leto se presentará con su banda en el próximo festival Corona Capital. Una actuación que sus fans esperan con ansia “Creo que la gente puede esperar una completa locura, amo cuando un show es impredecible, lleno de caos y puedes entregarte completamente al público. ¿Sabes? Somos afortunados de tener un público tan apasionado. Tenemos un público escandaloso, un público lleno de energía, y nuestros shows siempre están llenos de esa misma energía. Ese es nuestro propósito, estar ahí para nuestro público”. Y si alguien sabe de pasión, es Jared, el enfant terrible de la música.