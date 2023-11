A disfrutar este puente de Día de Muertos

Se acerca un fin de semana muy especial para todos los mexicanos, fechas que guardan nuestras raíces, nuestra esencia, pero más que nada, nuestra idiosincrasia; nuestro Día de Muertos; el día primero de noviembre se celebra a Todos los Santos, dedicado a los niños difuntos y el día 2, celebramos a los adultos.

Se cree que en estos días los difuntos regresan a visitar a sus seres queridos, por eso en nuestras casas ponemos altares u ofrendas, en las que nunca debe faltar el agua que mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido; la sal es la purificación para que el cuerpo del difunto pueda transitar entre este mundo y el de los muertos, velas y veladoras porque la flama simboliza la guía para que los muertos puedan encontrar el regreso a su antiguo hogar, la flor de Cempasúchil es el símbolo de la festividad, nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el sol y la comida que le gustaban a nuestros familiares que se nos adelantaron, pero que en un futuro los alcanzaremos para decirles cuanto les extrañamos.

Esta festividad se ha convertido en patrimonio de la humanidad. Existen muchos lugares que son únicos para apreciar estas tradiciones como Mixquic en la alcaldía de Tláhuac, Xochimilco, Pátzcuaro en Michoacán, Taxco, entre los que más destacan. Pero también son días de asueto, en los que tendremos una variedad rica de eventos para disfrutar.

Por ejemplo, están dos conciertos formidables en el Auditorio Nacional, el cuatro de noviembre está The Beatles Synfhonic Fantasy en el cual recordaremos las canciones de este cuarteto legendario de Inglaterra. Al día siguiente, disfrutaremos de la magia de Bugs Bunny at the Symphony donde veremos aquellas caricaturas, pero con una orquesta que musicaliza las aventuras de este peculiar conejo haciendo de las suyas.

Está muy bien este fin de semana de puente, pero si les gusta el drama, visiten el 77 Centro Cultural Autogestivo, ubicado en la colonia Juárez para ver un clásico de la literatura griega Antígona, una de las tragedias de Sófocles, que plantea la pregunta sobre ¿cuál es la ley superior, la de los dioses o la de los hombres? Dirigida y producida por Pepe Carmona, en ella participa Maru Estrada que en verdad me sorprendió, ya que es un monólogo denso, pero como digo siempre, sin una buena dirección y un buen texto, el actor no tendría elementos para ejecutar magistralmente su trabajo. Y esta joven actriz lo logra, atrapándonos por más de una hora con esta trama, pero ella no se encuentra sola, desde las sombras la acompaña Sofía Escamilla Galindo, quien ejecuta el chelo de una forma que envuelve este dramatismo de una forma sin igual, matizándola y ayudando a germinarla. En verdad me dejó con el ojo cuadrado esta puesta en escena, y me dio mucho gusto que este joven aventurero Pepe se atreva a llevarnos por el teatro clásico de una forma moderna, pero sin perder su esencia.

Otra cosa que vi, pero ya terminó temporada es la obra De Pétalos Perennes. ¿Que les puedo decir?, en este montaje trabaja una belleza de señora y estupenda actriz, Isaura Espinoza acompañada de Perla Caballero. Este es un texto del dramaturgo Luis Zapata, bajo la dirección de Alejandro Ramírez. Como dije al principio, ya acabo la segunda temporada, pero confirmaron que en los primeros meses del 2024 habrá la tercera. No se pueden perder la historia de esta empleada doméstica llamada Tacha y de Adela, la dueña de la casa. Es un melodrama delicioso que pone en duda la moral, la honestidad y la relación enfermiza que afrontan estas dos mujeres. Este es un placer culposo que repetiría una y otra vez solo por ver el trabajo de estas estupendas actrices.

Los invito a sugerirme, comentar y recomendarme lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Facebook: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.