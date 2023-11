Finalmente, Geely define sus precios y modelos iniciales

Geely, la marca perteneciente a “Zhejiang Geely Holding Group”, realmente “Geely Holding”, finalmente inicia la venta a través de una subsidiaria en México. Ya no es un anuncio de venta, sino la realidad en cómo se definirán en el mercado y qué plan comercial quieren ejecutar.

Hay que tomar en cuenta que Geely es una de las grandes corporaciones chinas en el mundo, que apenas fue fundada en 1986 y que inició en la industria automotriz en 1997, pero en tan solo dos décadas ha logrado ser propietaria de marcas como Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, entre muchas otras, con las cuales el año pasado vendió 2.3 millones de vehículos a nivel mundial.

Así que estamos viendo la llegada de una de las grandes chinas a nuestro país que ha logrado internacionalizarse y ser exitosa en muchos nichos de mercado, desde exóticos hasta eléctricos, pasando por los vehículos de alto volumen de ventas.

En México, destaca que es la primera marca que ofrece un financiamiento del orden del 8%, aún cuando siguen firmando acuerdos las armadoras con BBVA, sobre todo las chinas, pero aquí se ve cómo Geely realmente quiere iniciar las ventas de volumen, comercialmente a través de Geely Financial Services, sin comisión y con una tasa que es casi la mitad de la tasa real de los vehículos nuevos que andarán por ahí del 15% y 16% según la marca y su disponibilidad de inventario.

Lo mejor de Geely es su accesibilidad actual, su plan de llegar con distribuidoras a todo el país y que ahora lanzan dos vehículos justo en los nichos de mercado en crecimiento, dos crossovers: uno a gasolina y otro 100% eléctrico, metiéndose de lleno en la competencia y que seguramente otros verán sus beneficios financieros para ser competitivos.

La historia eléctrica es con el Geometry C ya en modelo 2024, con una autonomía de 485 kilómetros, para cinco pasajeros y 201 caballos de potencia. Diseño global muy atractivo y toda la tecnología de conectividad y seguridad, con sistemas como el ADAS de asistencia al conductor en mantenimiento de carril, velocidad crucero adaptativo, freno de emergencia, etc., y una pantalla táctil de 10.25 pulgadas.

Sus precios, por su rango, pueden sonar competitivos aunque hay varios eléctricos que están llegando a casi este mismo mercado, incrementando la competencia. Su precio en versión inicial es de 788,888 pesos llamada GL y la superior GF en 848,888 pesos, ambos con el mismo rango pero variando el equipamiento como el techo panorámico, el “head-up display” y el cargador inalámbrico, entre otros.

La segunda entrada de Geely se trata de otro crossover a gasolina en el híper competido mercado de los crossovers con un precio de 439,888 pesos, se llama Coolray y cuenta con un motor de 1.5 litros de 172 caballos de fuerza con eficiencia de más de 17 kilómetros por litro en promedio y una caja de velocidades de doble embrague de siete velocidades que casi nadie ofrece en este segmento de mercado, y con este precio y prestaciones, nos habla Geely de querer participación de mercado y volumen de manera acelerada. Con la tasa de financiamiento imbatible hoy en día, seguramente podrán conquistar clientes.

Iniciaron la venta por internet, que francamente no es todo el potencial a tener las agencias ya abiertas, pero en la presentación de la marca vimos a los empresarios inversionistas de varios de los grupos más importantes de distribución no solo en las ciudades más grandes sino en todo el país, no solo sus operadores y mandos directivos, sino los mismos dueños e inversionistas presentes.

Con ello auguro una amplia y acelerada apertura en todo el país con las agencias, para iniciar las entregas de los primeros. Veremos su pleno potencial de arranque en el número que vendan en 2024, pero por lo pronto declaran la guerra en precios, tasas, eléctricos y gasolina en México, además de que seguramente abarcarán muchos otros nichos.