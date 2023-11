En el Buen Fin la mejor inversión no está en la oferta con mayor rebaja, sino en la implementación de medidas preventivas para evitar el fraude y endeudamiento.

Este año, en la 13 edición de este evento económico, la cual se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, se espera un crecimiento de cinco por ciento en comparación con el año pasado, además de una derrama por 37 mil millones de pesos, según las estimaciones del secretario de Economía de la Ciudad de México, Fadlala Akabani.

Las promociones atractivas y la posibilidad de adquirir bienes deseados pueden provocar descuidos ante los riesgos existentes. De ahí la importancia de diseñar estrategias de prevención para evitar ser víctima, por ejemplo, de montadeudas o defraudadores.

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha atendido a 8 mil 569 personas víctimas de fraude. De ellas, una cuarta parte fue defraudada en la compra-venta por internet.

El impulso por comprar los productos deseados puede generar una deuda no prevista. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021 del INEGI, el 17 por ciento de la población solo puede pagar algunas o no puede pagar sus deudas en el plazo requerido.

Invertir en la prevención ante el fraude y el endeudamiento se presenta como la mejor estrategia durante la temporada de descuentos.

Adoptar medidas como la verificación de la autenticidad de los sitios web, la utilización de métodos de pago seguros y la protección de la información personal son primordiales ante los estafadores.

Para no caer en los montadeudas, es necesario asignar un presupuesto y no superarlo, no dejarse llevar por la presión de las ofertas y priorizar las necesidades sobre los deseos. Si se requiere un préstamo es mejor recurrir a los sistemas formales.

Si eres víctima de fraude o te endeudaste con una app, en la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, se proporciona acompañamiento jurídico gratuito, confidencial, 24/7 y para todo el país.