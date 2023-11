PolíticaConfidencial Arturo Zaldívar con protección amiga

Arturo Zaldívar dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva en donde fundamentó qué es “causa grave” para su renuncia como ministro de la Corte. El dictamen de la Comisión de Justicia, que preside la senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, usó dicha conversación radiofónica para justificar la “causa grave” y evitarle la pena a Zaldívar de citarlo a comparecer ante los senadores. Este martes lo resuelven y previsiblemente el miércoles el pleno autorice la dimisión.

Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, vaya lío que se metió con el prestigiado periódico estadounidense The New York Times. La fiscal desmintió el reportaje sobre espionaje a políticos opositores y el diario le respondió de manera contundente –en inglés y en español– aclarando que tiene los documentos y que buscó la versión de la fiscalía, pero sus argumentos no fueron convincentes. Ms. Godoy, do you speak english?

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, está convencida de que para diciembre en el puerto apenas y se alcanzará una ocupación hotelera del 20 por ciento, con todo lo que ella implica. Más allá de los buenos deseos de que haya una feliz Navidad, como pronosticó el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo indica que para los acapulqueños sí será muy amargo el cierre de año.

Marcelo Ebrard y la paciencia. El excanciller descartó renunciar a Morena y resaltó un acuerdo político con Claudia Sheinbaum; pero la nota la dio horas más tarde al destaparse nuevamente como aspirante presidencial para el 2030. Cabe destacar que el excanciller llegaría a la siguiente sucesión presidencial ya con 70 años de edad.