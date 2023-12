El Fantasma defiende los corridos tradicionales

Alexander García es un personaje que por su franqueza y autenticidad se convirtió en el nuevo ídolo de la gente. El Fantasma, como se le conoce en la industria musical, conectó con el público de manera inmediata cantando corridos tradicionales en el área de California, la nostalgia y la distancia, hicieron que el cantante desde sus inicios en el 2016, llevara imaginariamente a los migrantes de regreso a su tierra.

Su juventud, a penas con 33 años, no ha sido impedimento para lograr el respeto no sólo del público, sino también de artistas consagrados como Pepe Aguilar, con quien tiene un estrecho vínculo musical, también la familia de José Alfredo Jiménez ha puesto a su disposición canciones inéditas del compositor por considerarlo digno intérprete del maestro, con esa seriedad se le ve, para representar a la nueva generación en este ámbito del género.

Justo en un gran momento de su carrera, también le tomó por sorpresa la llegada intempestiva del movimiento bélico, algo que desconcertó a todos los artistas del regional mexicano que tienen décadas defendiendo su música, como muchos otros, aguantó y siguió trabajando en la misma línea tradicionalista y hoy, siguiendo con la idea de no bajar la guardia a pesar de la tempestad, está de estreno con su álbum titulado ‘El Exitoso’, así de seguro está de que no cambiar el rumbo.

En la presentación de su nueva producción a medios en la Ciudad de México, fue muy claro al decir: “Estos son corridos y no cochinadas”, evidentemente refiriéndose a los corridos bélicos y tumbados, Alexander no dudó en responder a la prensa, que no está de acuerdo en que se tergiversen los tradicionales como lo hacen los ídolos de hoy.

Y tal pareciera que muchos de sus colegas han tomado la misma decisión, ya que esta semana Gerardo Ortiz y Edén Muñoz, han salido a defender los corridos tradicionales con una magnífica colaboración titulada “En El Pedir Está el Dar”.

En este caso, es Muñoz quien está lanzando su álbum ‘Como en los viejos tiempos’, el título lo dice todo y el resto del contenido más pues entre sus invitados está lo más connotado de la música bravía: desde un Lalo Mora, hasta El Komander, pasando por Rosendo Cantú, Los Dos Carnales y con quien comenzamos este texto, El Fantasma.

Pareciera que de repente despertaron estos defensores de la auténtica música mexicana y se pusieron las pilas para dar batalla a las nuevas corrientes que se han vuelto globales pero que en definitiva no representan la esencia de la música mexicana ni en sus letras ni en sonido; el resto de los artistas quieren defender a capa y espada; el mariachi, la banda y el norteño, por lo que se ve en el 2024 muchas cosas cambiarán.