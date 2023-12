PolíticaConfidencial Reyes Rodríguez se defiende a horas de importante anuncio

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, presidente del Tribunal Electoral, dijo no al equipo de tres magistrados que le requieren su renuncia. Este fin de semana el intercambio epistolar estuvo intenso. Pero por ahora no hay cambios.

ADRIÁN ALCALÁ asumió la presidencia del INAI que está mocho por decisión de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llega con una ola de señalamientos en su contra, pero al final con el respaldo de sus compañeras comisionadas. Blanca Lilia Ibarra cierra un ciclo al frente del organismo, pero continúa su labor en pro de la transparencia como comisionada.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, ha recibido señalamientos del INE y del Tribunal para no entrometerse en el proceso electoral. En el Estado de México, López Obrador dijo que “como ganamos la presidencia y ganamos la mayoría en el Congreso (en 2018) por eso no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto”. Por eso insistió en ese tema, a ver si no le vuelven a llamar la atención…

ERNESTINA GODOY se está acercando a la definición en torno a su posible votación en el Congreso de la CDMX. En la oposición denuncian acoso judicial para doblarlos, pero al parecer no le van a dar los votos necesarios. El plazo se acorta…