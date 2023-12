INDEREQ Parte 1

El deporte debe ser una de las actividades más importantes en una sociedad moderna, a raíz de la pandemia COVID-19, entendimos, o debimos haberlo hecho que el deporte además de prevenir comorbilidades y enfermedades tan costosas y dolorosas como la diabetes, también ayuda a reforzar el tejido social y prevenir el delito.

Con la salida de Edward Sánchez del INDEREQ, por cierto exonerado por la Contraloria, comenzó la era Iridia Salazar, había grandes esperanzas en ella, sin embargo la medallista olímpica mexicana, ha resultado una medicina que causa peores daños que la enfermedad.

Para empezar no se puede trabajar en un puesto tan alto sin estar presente, y aunque ya se sabía, por sus tiempos en el Municipio de Querétaro, que no era de aparecerse mucho de la oficina, se asumió que esto cambiaría, no fue así, quien hoy parece hacerse cargo del INDEREQ es su marido de origen cubano, por cierto, desde el uso de vehículos oficiales, hasta la imposición de amigos suyos en altos cargos de la dependencia, el también entrenador deportivo opera como un vice director, fuera del organigrama.

Al parecer es tan íntima la relación que guardan los intereses particulares y personales de la directora del INDEREQ que la directora administrativa de sus negocios particulares, sería también la administradora del INDEREQ, además de haber un claro conflicto de intereses, se presta a la especulación al interior y exterior de la institución. Diría Juanga “Pero que necesidad”, si se sabe y se aplaude que la directora del INDEREQ, fuera una exitosa empresaria antes de asumir cargos públicos:

Lamentablemente quienes sufren con la falta de trabajo de calidad, son los atletas, hemos visto como en al menos 3 ocasiones padres de familia, atletas y entrenadores se manifiestan por los supuestos malos manejos financieros en la institución, se quejan y lo han hecho públicamente de que los recursos otorgados al INDEREQ, no fueron aplicados a los programas deportivos para los que irían destinados. En la administración de la Taekwondoin Querétaro obtuvo un noveno lugar en los juegos nacionales CONADE mientras que en la administración de su antecesor se consiguió un sexto lugar.

Se esta a tiempo de apretar tuercas, o incluso hacer cambios, se comprueba una vez más que buenos atletas, no necesariamente hacen buenos administradores, basta ver el aún más lamentable caso de Ana Gabriela Guevara que hoy es acusada de desviar cientos de millones de pesos de la CONADE en lo que va de su gestión.

Hoy el Querétaro que ambiciona Mauricio Kuri y los queretanos es uno donde los éxitos deportivos son una constante, un reflejo de una sociedad moderna y echada para adelante.