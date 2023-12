Los mejores conciertos de 2023

2023 fue el año de los conciertos en México. Artistas nacionales e internacionales llenaron las diferentes plazas del país y casi todos ellos destacan la buena organización, la calidez de los fans y la entrega del público mexicano.

Es muy complicado hablar de los mejores conciertos, ya que cada uno tuvo su toque especial. Podríamos hablar de Lana del Rey, The Weeknd, Sam Smith o, si hablamos de artistas nacionales, Julieta Venegas, Emmanuel y Mijares que siguen llenando una y otra vez el Auditorio Nacional; Marc Anthony, Alemán, Junior H y el regional mexicano que se hizo presente con grandes exponentes como Carín León.

Van aquí algunos de los conciertos más destacados. Ojalá puedan compartirme cuales fueron sus favoritos.

El histórico: Taylor Swift. Agosto 2023

Taylor Swift visitó nuestro país con The Eras Tour. La cantante cambió la industria de los conciertos en México y en el mundo, lo digo sin exageración: tres horas de duración, 45 canciones, una nueva organización en la venta de boletos, tecnología nunca antes vista. The Eras Tour fue sin duda, el evento de 2023.

El K-Pop: BlackPink. Abril 2023

La cúspide del K-Pop en 2023 le corresponde a BlackPink. Las blinks mexicanas pudieron disfrutar un concierto memorable en el Foro Sol: más de 65 mil almas, superando su presentación en Malasia y convirtiéndose en el más grande de su carrera. México es el mercado ideal para la ola coreana.

El popular: Rosalía. 28 de abril.

Un concierto épico: nadie pensaba que Rosalía se presentaría gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. El conteo oficial quedó en 160 mil asistentes que vieron a la Motomami en el corazón del país: Rosalía se lució y uno de sus mejores momentos fue cuando cantó “La Llorona” frente a la Catedral Metropolitana. Inolvidable.

El festival: Corona Capital 2023. 17- 19 de noviembre 2023

Para muchos, el mejor Corona Capital de todos los tiempos. Aquí te va un dato que tal vez no sabías: esta edición está compitiendo como uno de los mejores festivales a nivel mundial en los premios Pollstar 2024. The Cure, Pulp, Chemical Brothers, The Hives, Blur, Pet Shop Boys y decenas de artistas más de primer nivel. Difícil superar este cartel, ¿qué sorpresas nos deparará el siguiente año?

El consagrado: Luis Miguel. Noviembre 2023

Todavía recuerdo el momento en el que se anunció que Luis Miguel regresaría a dar una serie de conciertos en la Arena CDMX. Fue un récord para el recinto que vibró con la música del Sol. Filas virtuales de horas y horas, fue todo un logro encontrar boletos para alguna de sus fechas y conciertos extraordinarios en el que cantó todos sus éxitos. Luis Miguel es, sin duda, el gran showman de México.

Siento que fue una injusticia de mi parte dejar fuera a Sir Paul McCartney, el regreso de RBD, Arctic Monkeys, Natalia Lafourcade o el éxito de Peso Pluma, pero el espacio se acaba. Y el siguiente año viene fuerte: ya esperamos a Madonna, Twice, Karol G, el Festival Pa’l Norte que tiene un cartel espectacular y ni qué decir del EDC, con leyendas como David Guetta. Y déjenme aprovechar estas líneas para desearles un feliz fin de año a cada uno de ustedes. Que todos tus deseos se cumplan y que 2024 sea el mejor año de sus vidas. ¡Reciban un fuerte abrazo de mi parte! ¡Feliz año nuevo!