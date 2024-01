PolíticaConfidencial Lenia Batres llegó al Poder Judicial pateando el pesebre

LENIA BATRES, “ministra del pueblo”, como se autodefinió en su primer discurso de investidura frente a sus compañeras y compañeros ministros, escuchó el mensaje de bienvenida de Yasmín Esquivel, que para mayores señas junto con Loretta Ortiz forman parte del bloque totalmente 4T. Batres llegó pateando el pesebre con severas críticas al Poder Judicial. Ya veremos los debates en el pleno y en sala… para sacar palomitas todo el tiempo.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, afirmó que su gobierno rescató a Pemex. Santiago Arroyo, experto en temas energéticos, dio otros datos: que la pérdida acumulada de la petrolera con Enrique Peña Nieto fue de 1.4 billones de pesos, con AMLO suma ya 2.87 billones de pesos; que la producción de barriles diarios de petróleo fue de 1.7 millones de barriles diarios, contra 1.6 de este gobierno; la importación de gasolinas fue de 597 millones de barriles diarios, contra 551 millones actuales. Y así las cifras.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, quien cambió su look cuando quiso ser vocero del PRD que encabezó Leonel Cota en aquel lejano 2006, presume sus viajes de placer en las nevadas montañas del sur de Argentina o en ciudades de Estados Unidos, hasta su más reciente recorrido en Italia. Ante las críticas en X antes Twitter, el diputado del PT dijo, en imágenes del Museo de El Vaticano: “Algunos tesoros. Escucho opiniones sobre la humildad, ya que critican tanto la no austeridad -personalísima, que no la política pública- ajena”. Amén.

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS es gobernador de Tabasco. Hace unas semanas corrió la versión de un ataque armado contra su secretario de Seguridad. Hubo incendios, quema de autos… pero todo fue negado incluso desde la mañanera de Palacio Nacional. Este jueves hubo una serie de asaltos en Villahermosa y al caer la tarde las calles del centro lucían vacías, y no precisamente porque la gente esté de vacaciones por el arranque del año. ¿Guerra en el paraíso?

CLAUDIA SHEINBAUM recordó en Apodaca, Nuevo León, que la Cuarta Transformación puso fin a los gasolinazos y demostró que el modelo humanista de la transformación funciona para todos, así lo expuso la precandidata única de la coalición. La morenista estará el domingo en Huixquilucan, Edomex, municipio que busca gobernar por Morena el joven Jorge Álvarez Bringas.