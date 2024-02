PolíticaConfidencial Carlos Slim, entre los mitos y las realidades

CARLOS SLIM rompe el silencio… el magnate más rico de México y del mundo salió a comparecer con periodistas. Lo hace pocas veces, habló de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez, de su no postulación presidencial, de la Línea 12, la Corte y los organismos autónomos, su riqueza según Oxfam, del “mal negocio” que le representa Telmex, que no es consentido de la 4T con contratos, la confirmación de que come a su competencia con Telcel… ¿por qué habló Slim de todo y de nada? Ahí está el detalle: definición política y su riqueza.

OCTAVIO ROMERO OROPEZA es un agrónomo en quien el presidente Andrés Manuel López Obrador confía totalmente. Por eso le dejó la responsabilidad de Pemex en su sexenio. Mucho se ha advertido de la crisis de Pemex. Ahora Moody´s ha vuelto a bajarle la calificación, con todas las consecuencias. No hay duda de que la gestión cuatroteísta le ha inyectado dinero a manos llenas a Pemex… pero hasta cuándo podrán mantener ese tren de vida.

AMLO y la Corte. Súbitamente y atropellando procedimientos parlamentarios, Morena impulsa en el Congreso una reforma que estaba con hielitos: que las inconstitucionalidades puedan ser declaradas por la Corte con 4 votos y o 8 como es hoy… pueden lograrlo porque tienen 50%+1. Para no perder de vista…

MORENA decidió escoger a un vocero controvertido para criticar a Signa Lab, del Iteso, que en su momento lo exhibió en la andanada contra reporteros de la mañanera, desde el arranque del sexenio. En estos días se ha dedicado a eso Mendieta. El coraje de los morenistas contra Signa Lab es porque su coordinadora, Rossana Reguillo, fue invitada participa en el trabajo de sumar las preguntas para el debate de presidenciables… y les parece muy crítica. No aguantan nada y mandan a Mendieta a atacar al Iteso, institución que alberga a Signa Lab.

CÉSAR YÁÑEZ fue el vocero más profesional de Andrés Manuel López Obrador durante más de 15 años. Ha estado en otras posiciones en la Segob, ahora va a sumar a la campaña de Claudia Sheinbaum

Paco Cienfuegos, delegado de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, acudió al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales en la Ciudad de México a presentar denuncias contra el gobernador de Nuevo León porcalumnia y la segunda por violación al principio de imparcialidad.

Clara Brugada está decidida a revitalizar la cultura en la Ciudad de México. La candidata de Morena para la capital del país asegura que sueña en una ciudad efervescente, con vocación de crear; una ciudad de cultura viva, donde todas y todos puedan expresarse y crear en libertad.

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, reconoció que pagó con dinero público varios consumos en cantinas y restaurantes de lujo, pero defendió la legalidad de dichas operaciones debido a que no contemplaron la compra de alcohol y fueron “en comisiones oficiales” y esto fue parte de los cuestionamientos en la mañanera.

“Comes y te vas” el presidente Andrés López Obrador recordó el bochornoso capítulo que protagonizó el expresidente Vicente Fox con el finado Fidel Castro en el que le puso tiempo de estancia en Monterrey (Nuevo León) para participar en una cumbre organizada por la ONU a la que asistieron más de 50 jefes de Estado y más de 200 ministros de relaciones exteriores, comercio, desarrollo y finanzas, hace ya 22 años.