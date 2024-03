Inteligencia ciudadana vs extorsión

Margarita y Alfredo son un buen ejemplo de las mejores prácticas para evadir a los extorsionadores.

Cada uno, por separado, recibió llamadas a su celular con diferentes amenazas. A la joven la amagaron con dañar a su padre, dueño de una tienda al sur de la Ciudad de México, si no entregaba cierta cantidad de dinero o su auto y la factura endosada. “Lo tenemos vigilado; viste pantalón de mezclilla y playera tipo polo”, le dijeron y se presentaron como integrantes de un grupo del crimen organizado.

Alfredo esperaba pasada la medianoche el regreso de su hijo de una fiesta, cuando en una llamada un joven clamó auxilio. “Papá, ayúdame dicen que me van a cortar un dedo si no haces lo que dicen”. Ya no atendió a lo dicho por un hombre, cortó la comunicación.

Ambas son de las modalidades más frecuentemente empleadas por extorsionadores, de acuerdo con los reportes al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

Aunque la extorsión se ha extendido por América Latina, en la ciudadanía hay una oportunidad muy grande de erradicar el delito.

En la capital nacional hay un modelo en el combate y la prevención impulsado por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, el cual ha permitido la disminución de 42 por ciento en las denuncias entre 2019 y 2023, así como el fracaso de tres de cada cuatro intentos extorsivos.

Las acciones implementadas por Margarita y Alfredo permitieron desactivar la tentativa de extorsión, dejar constancia del modus operandi y el registro telefónico desde donde les llamaron para conocimiento de otras posibles víctimas.

Ambos cortaron comunicación con los delincuentes; llamaron a sus familiares para corroborar sus condiciones y reportaron el delito. Ella lo hizo a la Línea de Seguridad 55 5533 5533 —que también funciona como Chat de Confianza— y él por medio de No+Extorsiones, una app del Consejo Ciudadano para iOS y Android que advierte de una llamada procedente de alguno de los más de 500 mil números telefónicos relacionados con ese delito y contenidos en su base de datos.

Contra la extorsión, inteligencia ciudadana.