La cultura en Quintana Roo ya tiene premio: Sasil

¿Quién no ha disfrutado del Caribe mexicano, especialmente de Cancún, Quintana Roo? Con esas hermosas playas, la Riviera Maya y sus zonas arqueológicas que nos unen con ese mundo místico que indica que venimos de un pueblo rico en cultura, ciencia, agricultura y arquitectura, por mencionar algunos aspectos.

Les cuento que recibí la invitación para asistir a la segunda edición de los premios Sasil 2024, que tuvieron como sede el pueblo mágico de Bacalar. Cuando llegué a ese pintoresco lugar, me alojé en un hotel exquisito, donde todo era encantador: la gente, las amenidades, la comida, todo. La cita era en el Fuerte de San Felipe de Bacalar.

Para empezar, no sabía que existía un fuerte, que quedaba a dos cuadras de donde me hospedé. El lugar es impresionante y guarda una historia muy importante de México alrededor del año 1700, con historias de piratas que enmarcan el lugar. Pero este año se llevaron a cabo estos importantes premios del estado de Quintana Roo a las artes. Se premió lo mejor de la literatura, la danza, el teatro, la música, las artes plásticas, todo con el afán de reconocer a lo mejor de los artistas locales, que tienen un importante auge en el mundo cultural del país y el extranjero, pero que residen en esta parte de la península. Toda esta idea surge de Carlos López Jiménez, quien es uno de los productores de teatro más reconocidos en nuestro país.

Para esto, formó un equipo conformado por Perla Paola Sánchez, Laura Chuc, Norma Ordieres, Erick Sommet y Manolo Valencia, quienes ejecutaron en conjunto la idea para esta segunda edición. Y la verdad les quedó maravilloso. Empezando por la estatuilla, que es una creación de los artistas plásticos Erick Sommet y Manolo Valencia, que representa a Sasil Ha, una princesa maya y madre del mestizaje en todo el país.

-Quiubo, se quedaron con el ojo cuadrado como yo- Ellos han hecho muchas cosas interesantes, sobre todo los llevan a otros países para desarrollar alebrijes, estatuas colosales, entre muchas cosas más; últimamente le dieron vida a uno de los puentes que te lleva del aeropuerto de Cancún a la ciudad, es impresionante. Utilizando la multimedia, hicieron un mapping para ilustrar esa estructura que lleva en pie más de tres siglos. También nos deleitaron con la voz de las sopranos Laura Chuc y Sofía Meneses.

Para no hacerles el cuento largo, era el evento que el estado estaba esperando y se merecía. Y como esto ya nadie lo para, me enteré de que la tercera edición ya se la quedó Tulum, y para esta echarán la casa por la ventana. El proyecto viene muy jugoso en cuestión cultural, donde podremos ver al cine como una nueva categoría.

Y lo que deseo es que me inviten nuevamente. ¡Así que larga vida a los Premios Sasil! Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

