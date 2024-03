Las chicas rebeldes del rock

Foto: (Facebook: The Warning)

El domingo pasado, el calor se sentía fuerte, seco, en el Vive Latino, aunque alrededor de las 5 de la tarde la gente comenzó a caminar hacia uno de los escenarios, con el sol a plomo. Poco a poco más y más personas, hasta que de pronto era una marea de gente congregada, contando los minutos. Tres, dos, uno y en las pantallas apareció el nombre de la banda.

The Warning.

Alejandra, Daniela y Paulina salieron y lo dieron todo. Enérgicas, tocando el rock que las ha caracterizado. La batería sonaba sólida, el bajo preciso, la guitarra a todo lo que daba. Y el público se volvió loco al ver a estas tres chicas de Monterrey que rompieron la escena musical.

The Warning es la banda de las hermanas Villarreal. Cantan en inglés, porque en inglés son las canciones que se oían en su casa. Se hicieron famosas en redes y cuando menos se lo esperaban ya estaban abriéndole a Foo Fighters o a Muse. Pude platicar con ella hace unos días y platicamos sobre sus inicios:

“Acabamos de cumplir 10 años como banda” me dijo Paulina. “Comenzamos muy chicas, aunque ahorita sentimos que vamos empezando. Somos hermanas, en nuestra casa siempre se oía música y empezamos con covers, pero cuando hicimos nuestra música ya no hubo vuelta atrás”.

“Crecimos en un ambiente muy musical, nuestros padres son fans de rock. Además comenzamos a tocar con el videojuego Rock Band y de ahí comenzaron los covers. Surgió de una manera muy natural porque es la música con la que crecimos”, me dijo Ale. “Empezamos a tocar más covers y los subíamos a YouTube. El que más nos dio atención fue el de Metallica Enter Sandman. Así comenzó nuestra carrera, por los covers la gente nos ponía más atención. Teníamos 13, 15 y 9 años. No pensamos que la gente nos fuera a escuchar, pero ¡mira, aquí estamos!” me dijo Daniela entre risas.

¿Qué se siente abrirle a bandas de culto?, les pregunté. “Con Foo Fighters fue la primera vez que tocamos en el Foro Sol. Compartir escenario con una banda que admiramos tanto fue increíble”, dijo Ale. “Realmente nosotras siempre tenemos esa mentalidad de ‘vamos a abrirle a una banda, entonces vamos a prender a la gente’ antes de que se suba la banda al escenario, tratar de darles energía, y que se emocionen para el show que vienen, pero también convencerlos de que nos vean y nos escuchen. Con Foo Fighters se logró”.

Les pregunté si seguían sintiendo nervios: “Creo que los nervios están en la primera canción, pero luego es divertirse más que nada y hacer lo que hemos hecho tanto tiempo”. Aunque me confesaron (entre risas) que el año pasado, al abrirle a Muse, Ale se fue para atrás en el escenario.

Pareciera que triunfar en un festival se ha convertido en lo común para las hermanas Villarreal. Ahora se presentarán en Pa’l Norte y luego emprenderán una gira por Europa, la primera que hacen solas. Daniela se ve emocionada: “¡Representar a México, y a las mujeres mexicanas y a las mujeres en el rock es increíble!”, me dijo. Pero yo creo que lo increíble es tenerlas en la escena nacional. Si no las conocen, escúchenlas: se van a sorprender.