Aunque digan los de Morena y sus aliados que la elección ya está determinada y que hay una ganadora, no es verdad, la elección presidencial aún no está definida.

Lo que pasa realmente es que Morena hace eco de este discursobpara desalentar la votación, y que las y los ciudadanos opten por no acudir a las urnas el próximo 2 de junio.

Si bien las encuestas nos dan un panorama, no son exactas y algunas de ellas tienen margen de error. Está comprobado mundialmente que las encuestas no siempre se apegan a la realidad.

La realidad, es que actualmente hay muchas personas que aún no definen su voto, que no saben por quién votar o simplemente, no quieren decirlo. Y es por ello que no se puede afirmar que la elección presidencial ya está definida.

La verdadera encuesta y la única que determinará el próximo gobierno, será la elección del 2 de junio. De ahí que salir a votar sea sumamente importante.

Es una vil manipulación lo que hacen Morena y sus aliados al afirmar que su candidata es la ganadora; es una estrategia perversa para inhibir el voto.

Por eso querido lector, salga usted a votar el 2 de junio con la convicción de que nada está escrito, pues ningún arroz se cuece antes de tiempo.

No permitamos que el discurso del partido guinda determine el presente y futuro de México, por el contrario, hagámosle saber que vivimos en un país democrático y que por ende, nada está escrito.

Vayamos a elegir libremente a nuestros próximos gobernantes, ejerzamos nuestro derecho a votar, e ignoramos a quienes pretenden imponernos a una ganadora.

Tan nada está escrito, que por ello insisten en decir y hacer creer que la elección ya está definida, ellos saben que las encuestas pueden equivocarse y que Xóchitl Gálvez sea la ganadora.

La única forma de evitar una elección de Estado, como lo prevé Morena y sus aliados, es que las y los ciudadanos salgamos a las urnas y votemos en total libertad.

Seamos nosotras y nosotros los que escribamos la historia de México, no dejemos que lo haga Morena y sus aliados. Hagamos oídos sordos a sus dichos y votemos. Nada está escrito y nadie aún es la ganadora.