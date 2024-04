Aven, viene a cautivar a México

Estoy muy contento porque viene a nuestro país el espectáculo AVEN, de Fuerza Bruta. Sé que hay muchos que se preguntan ¿qué es eso? ¿Fuerza qué? Bueno, les contaré un poco de lo que es esta gran compañía argentina. “Fuerza Bruta” es un espectáculo de teatro experimental que combina música en vivo, acrobacias, efectos visuales y mucha energía. Es conocido por su enfoque inmersivo y emocionante, donde los espectadores a menudo están de pie y participan en la experiencia. Asimismo, rompe con las convenciones tradicionales. Los espectadores son parte activa del evento. La narrativa del espectáculo se desarrolla de manera no lineal, permitiendo a los espectadores interpretar las escenas a su manera. Es una experiencia única y emocionante que ha cautivado audiencias de todo el mundo. Esta compañía ha venido en tres ocasiones a nuestro país, en 2008, 2010 y 2017 (solo a Monterrey), sumando más de 200 funciones donde los mexicanos vimos un espectáculo sin precedentes. En este 2024 traen AVEN, un lugar sin piso. Tengo amigos que ya lo vieron y me dicen que es impresionante. Es una aventura espectacular, con acrobacias, performance, baile, música, DJ, efectos, instalaciones gigantes que maravillan los sentidos y una música original que se te grabará como un mantra en tus sentidos. La cita en 2024 es desde el 6 de junio en El Frontón de la Ciudad de México, de miércoles a domingo. Guadalajara y Monterrey están pendientes de confirmación, con 3 semanas cada plaza a continuación de la residencia en CDMX. ¿Se lo van a perder? Viene una obra que me emociona demasiado; no me tocó verla, pero todos los que se acuerdan de ella dicen que será una hermosura. Me refiero a La Educastradora, este es un monólogo donde una maestra algo especial saca sus frustraciones a través de los niños; pero es una sátira a la educación que hemos recibido y varios nos identificaremos. En esta ocasión tendremos tres maestras que le darán vida a esta soldada del magisterio, Libertad Palomo, Ariane Pellicer y Aleyda Gallardo. Esta se estrenará en junio bajo la dirección de mi querida Pilar Pellicer y el productor es Álvaro Arreola. Yo, entrometido, ya me he unido a uno de los ensayos y puedo decir que va a estar súper divertida esta puesta en escena. Les invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.