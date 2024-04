Segundo debate chilango: ¡Ganamos con Clara!

En el segundo debate de candidatos a la jefatura de Gobierno ganamos con Clara, con las mejores propuestas en materia de agua, transparencia y combate a la corrupción para la Ciudad de México.

¡Zas!

Clara inició el debate con la verdad por delante al decirle a Taboada: “tú representas 3 cárteles: el de la mafia inmobiliaria del PAN; el de las extorsiones del Sindicato Libertad y la de la trata de mujeres del PRI.” ¡Y así es!

Clara llegó al segundo debate con toda la autoridad moral a hablar de política de Estado para atender el tema del agua. La visión de Taboada es el agua como negocio; la privatización del agua como solución. El agua es un botín político para la oposición.

Cuando Clara sea Jefa de Gobierno garantizará que el agua llegue a todas las casas y que llegue de calidad. Propuso 15 acciones ante el tema.

Cuando fue alcaldesa de Iztapalapa nunca dejó sola a la gente, estuvo ahí para atender a los vecinos y seguirá poniendo el ejemplo de cómo se debe gobernar en la Ciudad, a diferencia de Santiago Taboada que abandonó a los ciudadanos y ha utilizado el tema del agua como botín político.

Con Claudia el agua llegará a todos los habitantes de nuestra Ciudad. Continuará con la cosecha de lluvia, creará el C5 del Agua e instalará el Gabinete del agua que trabajará diariamente. Se protegerán los recursos y se combatirá la corrupción, el huachicoleo y al Cártel Inmobiliario.

Unidos y unidas garantizaremos el futuro del agua en la Ciudad de México. Taboada sólo ha tapado una fuga en toda su vida: la de sus cuates del Cártel Inmobiliario. Sus únicas propuestas son la privatización de los bienes públicos, aseguró.

A su vez, y sin ningún pudor, Taboada habló de la escasez de agua cuando aprobó cientos de edificios irregulares en la alcaldía BJ. ¡Que nivel de desfachatez!¡Taboada miente y no puede creer que hay gobiernos que no dan moches ni tajadas….

En cuanto a transparencia; Clara es una mujer de principios y nunca ha tenido una acusación en su contra. Sacó 100 en transparencia mientras que Taboada reprobó. Todos los contratos de Brugada fueron públicos, mientras que Taboada desapareció los suyos. Clara ayudó en la reconstrucción después de los sismos, mientras que Taboada extorsiona a los empresarios.

De hecho Taboada presentó una queja para que en el Debate no se pudiera hablar del Cartel Inmobiliario, quería censurar el tema.

Sabemos que el Cártel Inmobiliario es real y ha provocado un daño terrible; es el escándalo de corrupción más grande del siglo. Son 264 pisos de corrupción y cada vez salen más casos. El habita en una departamento del Cártel que no ha declarado. “Tienes 38 años y eres millonario y siempre has sido funcionario. No checa tu fortuna” le recordó Clara a Taboada.

Estudios demoscópicos indican una ventaja de 12 puntos para la ex alcaldesa de Iztapalapa. Las tendencias favorecen a la candidata de Morena,PT y PVEM , Clara Bugada sobre el abanderado del PAN , PRI y PRD, Santiago Taboada, mientras que Salomón Chertorivski se mantiene en su papel de tercera vía.

Claudia Brugada gana el primer y segundo debate de los tres que habrán. “Hoy se enfrentan dos proyectos: nosotros que buscamos el bienestar para todxos y ellos que representan los intereses y los ilícitos”; concluyó Clara.

Con ella, somos el equipo ganador, ¡el equipo de la Cuarta Transformación! Un voto para Clara es un voto para Claudia. Estamos ante un modelo de dos mujeres honestas que juntas harán historia. Claudia y Clara. Es tiempo de mujeres transformadoras que ganarán la elección del próximo 2 de junio.