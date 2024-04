Al rescate de los barrios vivos

Le cuento que el exsenador y diputado con licencia José María “Chema” Martínez candidato de la mega alianza de Morena, PVEM, PT, y los locales Hagamos y Futuro para Guadalajara, presentó dentro de sus cuatro de ejes de campaña, la propuesta formal para combatir a la mafia inmobiliaria y que su proyecto de ley abajo “las pinches rentas caras”, se materialice con él desde la alcaldía.

El rescate de los barrios como el núcleo que dinamiza la comunidad es el corazón de la propuesta que según nos dicen está moviendo a la gente al cambio en Guadalajara. Dicho candidato sostiene que hay dos proyectos de ciudad muy diferentes para Guadalajara, uno con Movimiento Ciudadano y el Cártel Inmobiliario el gobierno se ha estructurado para hacer una sola cosa: que todo lo público sea un negocio privado, dividir a las familias dejando a los abuelos en algunos barrios y a los nietos en la periferia. Hacer negocio en la recolección de basura, cobrar los parquímetros y lucrar con los espacios públicos.

La pregunta es: ¿Cómo va a lograr las rentas baratas? E acuerdo al plan de Chema, el municipio construirá 1,000 viviendas dignas en terrenos municipales para rentar 70% más baratas que el mercado inmobiliario. Eso se puede hacer porque se ahorrará el precio de la tierra al edificarse en terrenos propios del municipio, se comprarán materiales más baratos, y como no es para lucrar con ganancias, tampoco habrá corrupción que alimentar.

Estos elementos permiten el ahorro del 70 por ciento y que la gente pague solo la tercera parte de lo que tendría que pagar. El Programa es un parteaguas en México, porque Guadalajara será el primer gobierno de los tres niveles, que tiene un programa de vivienda social, sin lucro para poder ayudar a los que lo necesitan, privilegiando mujeres y jóvenes.

Por cierto, en algunos países europeos existe este programa y lo que va a pasar es que con la entrada del Estado al mercado inmobiliario como un jugador más, las reglas se van a mover, empezando por el abaratamiento de las rentas de acuerdo a “Chema”, porque el nuevo presidente municipal no va a hacer negocios con los inmobiliarios y constructores y en su lugar va a privilegiar a la gente, y es que la publicidad de ellos es: “Invierte en una casa aunque no la vivas” y para el candidato de Morena, se trata de tener una casa para vivir, no como inversión financiera de negocio.

Una rica tradición

Una de las embotelladoras del Sistema Coca-Cola, Grupo Rica, dirigida por Miguel Ángel Guizado, presentó su Informe de Sustentabilidad 2023. En dicho período, recolectó más de 500 mil kilos de PET. Además, colaboró en la apertura del Centro de Acopio de Petstar en el estado de Morelos, benefició a más de 1,500 estudiantes con la instalación de 6 escuelas de lluvia adicionales al año anterior y se plantaron más de 5 mil árboles en los estados de Hidalgo y Morelos. A través de su Fundación Misión de Doña Margarita, benefició a más de 25 mil mujeres en los estados de Hidalgo y Morelos, logrando 16 alianzas con instituciones en favor de la capacitación de la mujer.

Rica tiene 80 años operando en el mercado y forma parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola en los territorios de Hidalgo, Morelos y parte de Puebla, con 2 plantas de producción y 16 centros de distribución, generando más de 20 mil empleos directos e indirectos. Con ello, esta compañía contribuye diariamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, alineados a la estrategia de ASG (Ambiental, Social y Gobernanza).

Feria de mujeres y pymes

Scotiabank México, dirigido por Adrián Otero, como banco busca promover una cultura de Diversidad, Equidad e Inclusión. Por ello, llevará a cabo del 20 al 22 de marzo la primera edición de la feria de empoderamiento femenino: “Feria Mujeres PyME Scotiabank”, cuyo objetivo es ofrecer una plataforma de relacionamiento y networking para que puedan ampliar su red de consumidores.

Con lo anterior, Scotiabank sigue impulsando la necesidad de empoderar a más mujeres. De acuerdo con el IMCO, más del 37% de las PyMEs a nivel nacional son lideradas por mujeres y al menos 9 millones de hogares son sustentados por jefas de familia.

Filantropía con alimentos

Conjuntamente la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) que dirige Mariana Jiménez y la compañía CoreZero de tecnología climática que encabeza Ignacio Bordigoni, lograron generar el segundo lote de créditos de carbono basados en el rescate de alimentos, luego de contabilizar el rescate de 128,919 toneladas de alimentos y la prevención de 148.342 toneladas de emisiones de CO2 equivalente, generando un nuevo lote de créditos de carbono, referentes al trabajo de la Red BAMX en el segundo semestre de 2022 y primer semestre de 2023.

El rescate de residuos alimenticios ayuda en gran medida a combatir la crisis climática, ya que cada alimento rescatado evita emisiones de metano, un gas con 80 veces más el poder de calentamiento que el Co2. De hecho, este modelo que han logrado implementar Red BANM y CoreZero busca mitigar no solo este problema relacionado con el medio ambiente, sino la inseguridad alimentaria. Hay que recordar que tan solo en América Latina y el Caribe, la carencia alimentaria afecta a alrededor de 267 millones de personas y si nos limitamos a México, casi 29 millones la padecen.

Los niño-adultos

¿Habían escuchado del fenómeno de los “kidults”? es una tendencia que va más allá de la relocalización de fábricas y de la transformación digital. Dicho concepto combina las palabras en inglés “kid” (niño) y “adult” (adulto) para referirse a las personas de entre 25 a 40 años que cuentan con ingresos propios para adquirir juguetes que fueron importantes en su infancia. Ahora los kidults se colocan como un segmento con el potencial de aumentar un 3% las ventas de este mercado, de acuerdo con la agencia de investigación NPD Group.

Es decir, este segmento potencial de población representan una atractiva oportunidad para impulsar el e-commerce ya que los juguetes son artículos que más allá del valor sentimental que les podamos atribuir, se pueden convertir en una industria relevante en el mundo de los negocios. Si bien, es un sector que previo a la pandemia mantuvo un comportamiento dinámico, se estima un crecimiento importante para los próximos años.

De acuerdo con el estudio “Conociendo la industria del juguete”, realizado por el INEGI en 2018, se reveló que México importa más de mil 700 millones de dólares en juguetes, y de dicho porcentaje el 80% proviene de China. Se sabe que la firma J&T Express, quien por cierto llegó a México para impulsar el desarrollo de la economía digital a través de una inversión de seis millones de dólares, que permitirá ampliar sus tres HUBs más importantes del país: Nuevo León, Jalisco y Estado de México.

Con la inversión antes mencionada se expandirán las capacidades logísticas, de tal manera que se puedan procesar hasta 50 mil paquetes por hora en el HUB del Estado de México. Esta inversión podría brindar mayor eficiencia a las empresas del sector, ya que, de acuerdo con una investigación realizada por Voz de las Empresas, Ciudad de México y Nuevo León son las zonas que lideran el número de plantas de fabricación de juguetes con seis HUBs establecidos en cada una. Por su parte, el Estado de México cuenta con dos plantas para la producción de éstos. ¡Adiós!