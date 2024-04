Imagínense estar en el Barrio Bravo de Tepito y que de repente uno de los reggaetoneros más famosos del mundo baje de su camioneta frente a tus ojos. Bueno, pues eso pasó esta semana: Ozuna visitó uno de los murales que hay en este lugar, pintado en su honor. Saludó a todos, conoció al artista grafitero, firmó la obra y entre gritos se despidió. Creo que pocas veces se ha visto algo igual.

Ozuna visitó nuestro país hace unos días. Un tipo sencillo, que sabe lo que es venir desde abajo, que encontró su lugar en la calle y de ahí se convirtió en un fenómeno mundial. “En México me reciben con un cariño muy especial. Mi taco al pastor no puede faltar cuando vengo aquí”, me dijo entre risas. “Vamos a traer a México algo especial, único. Voy a estar un mes, México se lo merece”.

Le pregunté cómo vive en estos tiempos tan acelerados: “Desde que yo empecé en 2016 sacaba dos canciones mensuales, tres videos, amanecíamos en el estudio a altas horas de la noche, y continúo haciéndolo. Yo tengo un estudio en un rincón de mi casa para estar bien con mi esposa, para poder compartir con mi gente, mi familia. Nos pasamos trabajando, vamos de gira. Pasamos más tiempo con el equipo de trabajo que con la familia”.

“Crecí con Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, mi mamá y mi abuela los ponían a las 8 de la mañana en domingo, imagínate. Yo nunca quise ser como ellos, nunca pensé ser artista. Yo trabajaba normal todo el tiempo, y hacía canciones por amor al arte, me encantaba. Si tenía que hacer sacrificios los hacía, aprovechaba las oportunidades para estar en los estudios, desde muy pequeño a los 12 años. Pero nunca dije ‘voy a hacer grande’ yo tenía mi trabajo normal. Trabajé en hamburguesas, con mi abuela en un negocio de productos de mujeres o una tienda de relojes, pero siempre con el hobbie de la música. Yo mismo pagaba mi estudio musical, para salir con mi música”.

Ozuna estará haciendo conciertos en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Monterrey. Shows que prometen una experiencia increíble a sus fans. Pero me contó algo muy curioso: “Todos los artistas puertorriqueños viajamos por el mundo haciendo shows. El show que más nos preocupa es justo el de Puerto Rico. Viajamos por todo el mundo, vengo a México y me siento relajado, pero en Puerto Rico se me cae el pelo, no sé por qué, no tengo explicación, no es que no lo disfrute pero me extra preocupo. Quiero el mejor show en mi casa, para mi gente y eso es algo que tenemos todos los artistas de ahí”.

Y pensé que me siento muy afortunado de compartir anécdotas con este joven artista, que comenzó desde pequeño con mucho sacrificio y hoy es conocido en todo nuestro país: “Cuando iba entrando en el aeropuerto el de la aduana me dijo “hasta mis hijos te aman”. Y eso es bien bonito, créeme”. Me consta que se lo ha ganado.