BMW invierte en baterías y fabricará eléctricos en México

La inversión anunciada por parte del grupo BMW para México en cuanto a la producción de baterías para eléctricos, no es menor, ni significa una apuesta. Sin duda es una de las grandes inversiones de los últimos años, que en su conjunto suma 800 millones de dólares para este sitio de producción que es uno de los más nuevos de la compañía a nivel mundial. Ubicada en San Luis Potosí, ha llevado a cabo una expansión de planta en áreas de carrocería y ensamble, así como mejorado sus sistemas logísticos.

Cuando se anunció el futuro era brillante para la planta como parte de la huella global de producción, pero si a través de los años la modernización y la nueva era de producción no llegaba, simplemente tendríamos una planta que puede quedarse en la era actual, pero hoy BMW como desde el principio está decidida en convertirla en una planta que sea clave para su futuro, lo cual beneficia a nuestro país en el largo plazo.

Crea usted en los autos eléctricos o no, pues me encuentro con varias opiniones que no creen que la electricidad es ya hoy una de las grande soluciones para la movilidad, el hecho de que en esta planta a partir del 202 se produzcan los vehículos “Neue Klasse” es muy importante pues mete a San Luis Potosí, desde hoy a la mayor tecnología que el grupo se ha encargado de presentar en todos los foros importantes de nuevos productos, innovación y auto shows con ellos, y he seguido los comentarios que han llevado y esta nueva era de producto es, sin duda, el futuro seguro de BMW.

Hoy la planta mexicana de la empresa se ha convertido, además en una pieza importante de la estrategia de sostenibilidad e innovación de la compañía, que déjeme decirle BMW ha sido pionera en ambos temas, como el primer auto eléctrico con materiales reciclables o inclusive el siglo pasado en la Olimpiadas de Múnich teniendo autos eléctricos.

En innovación, sin duda en diseño, motores, interactividad, etcétera también se ha distinguido y ahora tome en cuenta como el mercado de lujo es el primero en electrificarse totalmente, seguramente a nuestro país esta era le caerá muy bien en beneficios económicos a raíz de la decisión al colocar su sitio industrial.

La historia no acaba ahí, con esta capacidad lo que realmente se llama el “Centro de Producción de Módulos de Baterías” que abarcará 80,000 metros cuadrados, México estará preparado para ensamblar vehículos eléctricos, como el “Sports Activity Vehicle” que iniciará producción 2027, contando con la nueva generación de su tren motor eléctrico, por cierto, que, estos nuevos desarrollos tendrán mayor densidad energética de las celdas en 20% y la velocidad de carga se mejorará en 30%. Resultado: fabricarán la más alta tecnología de eléctricos en el país.

En la historia de la electromovilidad y producción de eléctricos, BMW escogerá donde producir las baterías, pero ello es una estrategia industrial, pues quieren para las plantas tener cerca de ellas la producción de baterías para cuando son vehículo eléctricos.

Así que sume y los 800 millones de euros invertidos son pocos con el potencial de generación económica uniendo al país a la estrategia eléctrica con vehículos que se podrán vender en todo el mundo con la “Neue Klasse” de BMW.