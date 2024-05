Una red por la salud mental

Le cuento que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, INEGI (2021), la primera causa de discapacidad laboral en nuestro país es la depresión y el 20% de los colaboradores en las organizaciones padece de ansiedad severa.

Aunado a esto, hay otro estudio de la firma “Cuéntame”, que encontró que el 12% de los colaboradores padece de burnout, al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido gestionado con éxito”.

En este contexto, Cuéntame, empresa tecnológica de bienestar y salud mental, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH) y el Consejo de la Comunicación, lanzan hoy, la primera Red por la Salud Mental.

El éxito empresarial no se entiende sin el cuidado del bienestar de cada uno de los miembros de los equipos. El papel que juega el sector privado en la atención a los riesgos psicosociales es fundamental.

La Red por la Salud Mental es una oportunidad para que las organizaciones participen en la transformación de una cultura laboral consciente, y es una oportunidad de ser partícipes del desarrollo de una estrategia innovadora que contribuya a favorecer el bienestar mental de cualquier empresa, y por tanto, en su productividad. Tome nota.

PUBLICIDAD

¿Lavado de dinero en campañas electorales?

Rumbo a la recta final del proceso electoral en Jalisco y su capital Guadalajara que hemos seguido desde aquí, ya se veía complicada con un partido en el gobierno como Movimiento Ciudadano que se equivocó y es probable que le cueste la elección frente a “Chema” Martínez y la mega alianza que encabeza desde Morena.

El desgaste en el gobierno es natural pero se puede prevenir y no lo hizo, el mismo “Chema” Martínez diputado con licencia y ex senador, acusó corrupción en el gobierno de Guadalajara de la mano con la mafia inmobiliaria, convirtiendo al Ayuntamiento en un negocio que a la larga fue dañino.

Pero si algo faltaba a la campaña que encabeza Verónica Delgadillo de MC por Guadalajara, fue conocer que en el último año, la senadora con licencia recibió en sus cuentas depósitos por más de 4 millones de pesos, de los cuales casi la mitad fueron en efectivo, provenientes de diputados de su partido entre otros, además del senador Clemente Castañeda ex coordinador nacional del partido naranja, y de la senadora Alejandra Lagunes de PVEM, lo que provocó que el senador Alejandro Rojas Díaz Durán y el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez de Morena, pidieran a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE investigar el origen de esos depósitos.

El asunto de los depósitos, algunos hechos en ventanilla, otros en cajeros de bancos y algunos más por transferencias pone en entredicho a Verónica Delgadillo y sus aspiraciones a ser alcaldesa de la capital de Jalisco, es que no los informó al SAT, no aparecen en su declaración patrimonial ni en la declaración fiscal anual, donde solo justifica que su único ingreso es como senadora por 105 mil pesos mensuales, sus declaraciones se pueden apreciar en la plataforma 3 de 3 donde ella misma se ufanaba de ser muy transparente, pero parece que no y no contaba con que una investigación periodística la pondría bajo la lupa.

¿Por qué tiene que mentir la senadora? Son parte de los errores que ha cometido y corresponderá a la UIF determinar si hay lavado de dinero, y ella tendrá que explicar la procedencia de todos sus depósitos. Las denuncias van en serio y sabemos que con la información dada a conocer se hará la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para que sea quien deslinden responsabilidades y si hay delitos de orden financiero y criminal, se aplique la ley.

México vive momentos críticos donde la frágil democracia no puede estar en juego y en dónde al amparo del poder, ya no se puede ni se debe tolerar hacer negocios, los mexicanos merecemos buenos gobiernos que fortalezcan el desarrollo de este país y hacer fuerte la estructura financiera y de negocios, pero de manera legal y realmente transparente, no solo en afirmaciones electoreras.

Contribuyentes abusivos

A poco más de cuatro meses de que concluya la actual administración, la oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que lleva Antonio Martínez Dagnino ha comenzado a recibir quejas y denuncias de contribuyentes que exponen abusos e irregularidades en diversas áreas de la dependencia. Una de las más recurrentes es en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGASE) que tiene como titular a Erick Jiménez Reyes. La FGR de Alejandro Gertz recibió 3 denuncias que forman parte de las 31 que se registraron en le primer trimestre de este año.

Y es que la gestión de Jiménez Reyes ha sido fuertemente cuestionada, algo que seguramente le costará el puesto a él y a varios de sus reportes directos que llegaron cumpliendo la regla de 90 por ciento lealtad y 10 por ciento conocimiento y experiencia en comercio exterior.

Acapulco y más huracanes

Recientemente, la Conagua dio a conocer que este mes ya comenzó la temporada de huracanes en el Pacífico y estima un total de 15 a 18 eventos meteorológicos de los cuales un número entre 3 o 4 serán huracanes categoría 3, 4 ó 5. Lo anterior resulta alarmante cuando Acapulco aún continua en un proceso de recuperación donde aún queda mucho por hacer.

Recordemos que en su momento, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estimó más de 35 mil millones de pesos en daños en el puerto, mientras que el gobierno federal anunció un plan de reconstrucción de más de 61 mil millones de pesos para todo el estado. Entre varios de los pendientes está la rehabilitación del Viaducto La Venta – Punta Diamante, que conecta a quienes van al puerto en coche con la zona turística de Acapulco Diamante.

Hace más de un año, el gobierno estatal le expropió el tramo a Fibra Orión, de Rodolfo Campos, bajo la figura de un rescate. Sin embargo, a pesar de que la empresa se ha ofrecido a apoyar en la rehabilitación y mantenimiento de este camino por una extensión en la concesión, el tramo sigue representando un riesgo para los usuarios con poco avance en acciones para rehabilitarlo. Tome nota, la temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina y se necesitan redoblar esfuerzos para estar preparados.

El CÍRCULO del Gallo

Y ya para terminar le cuento que esta semana el artista tapatío Francisco “Chisko” Mojica presentará su última colección de nombre “El CÍRCULO del Gallo”, a propósito de que la marca de tequila CÍRCULO lanzó un nuevo lote de botellas donde lucen parte de esta colección. Por cierto que el coctel inaugural se llevará a cabo este jueves 23 de mayo a las 19:00 horas.

Y qué mejor lugar que la Galería 69, que se encuentra dentro del complejo premium denominado Hotel Umbral by Hilton, que se ubica estratégicamente en el corazón del Centro Histórico de la CDMX, en la calle de Venustiano Carranza número 69. Esta exposición representa la consolidación de una corta carrera de apenas 17 años de un artista que le viene de cepa el talento artístico y cultural. Enhorabuena. ¡Adiós!