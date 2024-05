Sueña en grande

Comenzaremos esta historia con una competencia de rap. En Argentina, muchos jóvenes se vieron inspirados por las batallas de rap que veían en Estados Unidos y crearon su propia liga. Un poco como juego, luego como algo profesional, lo común era reunirse en parques y plazas a tirar un poco de freestyle. Un evento muy famoso era el llamado “El Quinto Escalón”, de donde salieron raperos que hoy son consagrados como Ducky, Ecko, Wos… y un joven cuyo nombre de batalla era Bizarrap.

Bizarrap era un niño de 11 años cuando descubrió su fascinación por el rap. Cuando creció se le ocurrió producir canciones inéditas de los freestylers en su estudio: las famosísimas Sessions. En 2019 entró a su estudio una chica que, en sus palabras, “es una verdadera genia”: Nicki Nicole. Hicieron el tema “Cuando te veo” que en poco tiempo se convirtió en el video más visto de su canal: más de 229 millones de vistas.

Nicki conocía el ambiente del freestyle callejero gracias a sus amigos. Nunca se consideró una virtuosa del género, aunque ha declarado que su labor es dar voz a las mujeres en la escena. Nicki había sacado su canción “Wapo Traketero” que tuvo millones de reproducciones, cuando en su canal apenas tenía 20 suscriptores (su familia, básicamente, como ella lo ha dicho), pero fue con esta canción y con la colaboración de Bizarrap, que despegó hasta las nubes. De hecho se convirtió en la primera cantante argentina en aparecer en el icónico show de Jimmy Fallon.

Esta semana pude platicar con ella y, mientras eso ocurría, decenas de fans rodearon el edificio donde estábamos, esperando ver momentáneamente a la estrella. A Nicki Nicole la pude ver en el Festival Emblema y fue increíble: “El público mexicano siempre me sorprende un poco más”, me dijo, “Tenía muchas ganas de tocar acá porque además se cumple un año de mi disco ‘Alma’ y quería festejar, vino Grupo Frontera ¡fue una locura!”.

Por supuesto, le pregunté de aquella sesión con Bizarrap: “Fui la primera mujer en hacerlo. Además fue la sesión 13, y sentía un poco la presión de ‘soy la primera mujer acá’. Siento que salió increíble porque Biza es muy amigo mío, y en el estudio disfrutamos mucho. Se hizo desde otro lado, no con la intención de que tenía que salir o romperla, sino desde el lado de disfrutar la música, evolucionemos a través de lo personal y lo musical, y así salió”.

Y continuó: “Fue el punto en el que todo cambió en mi carrera. Me acuerdo que en ese momento me vine para México y conocí al público de acá, todos me decían que era increíble y desde que llegué al aeropuerto, me sentí como en casa”.

Y al verla hablar, tan agradecida con México y preparando su próximo concierto en el Auditorio Nacional el 8 de octubre, me acuerdo de un maravilloso mensaje que dejó en su instagram para todos sus fans: “No olvides lo fuerte que eres, puedes cumplir cada meta, eres suficiente, no dejes que nadie te haga creer lo contrario. Esta es tu vida y tienes que vivirla a través de lo que sientes, no por lo que otros piensan. Sueña en grande”.