Hace unos días estaba viendo algunos videos en mi teléfono y me salió una escena de la película “Duro de Matar” con Bruce Willis. Un personaje de acción que, sin ayuda, acaba con un grupo terrorista para rescatar a su esposa en la Plaza Nakatomi. ¡Un clásico del cine! Este tipo de personajes son los denominados “One-man army” y fueron muy populares: uno contra el mundo, no importa cuantos malosos estén frente a ti. Un ejército de un solo hombre.

Rambo, Indiana Jones, John McLane: personajes que no pedían ayuda a nadie y que solos podían resolver cualquier cosa. Este tipo de héroes de acción fueron el reflejo de una época. Luego, los héroes venían en pares: el mejor amigo salía al rescate como en la película “Arma Mortal” y luego, venían en familia como en la saga de “Rápidos y Furiosos”. ¿Los personajes de ficción definen a la sociedad o al revés? Hay algunos estudios muy interesantes en los que se ha visto que series como Dragon Ball fomentan el compañerismo y ayudarse unos a otros. Tal vez las películas influyen en nosotros más de lo que creemos.

Hace poco pude platicar con Will Smith y Martin Lawrence por la cuarta entrega de la serie “Bad Boys”. Esta saga comenzó en ¡1995! en una época muy muy lejana. Sin hacer spoilers, estos personajes se han adaptado a nuestros tiempos: es obvio que ni Will ni Martin pueden hacer las mismas persecuciones y acrobacias de hace 30 años, pero tampoco hace falta. Sus personajes han evolucionado, no solo en la pantalla sino fuera de ella.

“Creo que es la mejor película de las cuatro” me dijo Will Smith, “es la mejor de la saga. Martín es un genio de la comedia. Una de las dificultades de películas como esta es que una vez que llegas a la cuatro está el reto de qué hacer y mantener la nostalgia que se espera, ¿Sabes? La gente ha estado con nosotros por treinta años quiere reconocer eso, pero también quiere un lenguaje cinematográfico moderno y creo que esa fue una apuesta interesante, incluso puedes verlo en el poster que se ve muy diferente, el pasado era como más sobrio y ahora tiene un sabor más moderno”.

Will es muy simpático en persona, con esa camaradería que te hace sentir entre amigos “Martin Lawrence y yo pasamos mucho tiempo juntos. Es muy importante tener personajes que crezcan de forma natural. Martin y yo nos sentamos a hablar de nosotros y lo que estábamos pasando en nuestras vidas reales y tratamos de reflejar algo de eso en nuestros personajes y que no se vea como que intentamos ser de nuevo jóvenes corriendo”.

¿Qué pasará en un futuro con esta franquicia? ¿Seguiremos viendo a Will y a Martin en más entregas de la serie? “Seguimos plantando la semilla, queremos que ‘Bad Boys’ sea un universo, así que ahora tenemos nuevos personajes que se han establecido a través de estas cuatro películas y seguiremos abriéndolo más y más”. Héroes de acción que evolucionan y se adaptan: como la realidad misma.