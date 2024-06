PolíticaConfidencial Sheinbaum en camino a la conciliación

Sheinbaum: otra semana ¿otra tormenta? La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, inicia hoy, al reunirse con el presidente López Obrador en Palacio, una semana compleja, tanto o más que la experimentada tras su abrumador triunfo en los comicios del domingo, que le otorgó un enorme respaldo político y social. Es deseable que mantenga una actitud ajena al conflicto, con señales a la vez de firmeza y de prudencia, tanto en lo interno como hacia el exterior, donde persiste el nerviosismo sobre qué hará el oficialismo con su aplastante mayoría en el Congreso. Está a la vista un periodo complejo durante los próximos 110 días en el que todas las partes deben observar especial responsabilidad sobre sus actos.

PAN: ¿Disputa por la presidencia? Pese al pobre desempeño logrado por la dirigencia del Partido Acción Nacional, que encabeza Marko Cortés, su grupo político se inclina en favor de una transición para colocar como relevo a un personaje afín, Jorge Romero, que durante los últimos años ha fungido como la voluntad casi única del PAN en la ciudad de México. Sin embargo, los recientes comicios pusieron a flote a otros bloques de poder, como el de los gobernadores blanquiazules, entre los que destaca el gobernador saliente de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, quien le disputaría a Romero -y a Cortés- el rol para conducir a su partido a una nueva etapa. ¿Surgirá un nuevo Jefe Diego? Saquen las palomitas.

BATRES gana y arrebata La facción política dentro del oficialismo en la que milita Martí Batres, jefe de Gobierno interino en la capital del país, es descrita como “los duros”, y no se puede quejar que le haya ido mal en la cita con las urnas, aunque el rijoso personaje no pudiera colocar a algunos cercanos en distintas posiciones, como fue el caso de César Cravioto, por años su operador en el Senado. De lo que no se puede acusar a don Martí es de no cuidar a la familia, pues ayer pudo imponer que su hermana, Valentina Batres, fuera sacada de la chistera para ser diputada local en el Congreso de la ciudad de México. Otro caso que entró con calzador fue el de Jesús Sesma, una posición en el Partido Verde a la sombra de Manuel Velasco, cuya influencia se presenta declinante, sin embargo.