Regreso a México ¡Fuerza bruta!

Hay cosas y momentos en la vida que son imperdibles. Una maestra en la prepa decía eso: Un concierto, una obra de teatro, una carrera. Son únicas e irrepetibles. Y les digo todo esto porque llegó a México Aven, espectáculo de Fuerza Bruta traído desde el cono sur.

Hace una semana fue el estreno y tuvimos una gran alfombra negra donde se dieron cita las más grandes figuras del espectáculo del país. Anteriormente, esta compañía argentina había venido con otro espectáculo llamado De la Guarda. Pero yo no lo vi y tenía muchas ganas de conocerlo. Ahora tuve la oportunidad de ver Aven, una fusión de música como si estuvieras en un antro de música electrónica con acróbatas desafiando la gravedad y al unísono mostrándonos con esos elemento arte, tan sencillo como eso.

El show dura una hora pero previo al arranque y después hay un DJ que nos ameniza para que vayamos calentando motores. Los elementos que utilizan son impresionantes como un globo terráqueo en el que cuatro acróbatas caminan, literalmente, sobre él, la apertura son unos tambores que te hacen vibrar con esas percusiones que te llegan hasta los huesos, las luces forman parte fundamental porque te hacen transportarte a un lugar fuera de este mundo. Neta que vale mucho la pena ir y llevar a toda la familia.

Me declaro fan de la compañía Fuerza Bruta y espero que año tras año nos deleiten con espectáculos tan entrañables comoAven. Y pasemos a las tablas, se acaba de estrenar una obra que habla del abuso del poder pero desde donde se puede afectar y marcar a cualquier individuo: La escuela. ¿A quién no le tocó en su formación académica un maestro pinche o chafa? Esos que no sé por qué estaban ahí “disque” educando, pero que en realidad sacaban su frustración y humillaban.

A mí sí me tocó uno en la secundaria y el muy cabrón por caerle yo mal me mandó a extraordinario, me humillaba, torturaba, me hizo la vida de cuadritos. En ese momento de mi vida, a los 12 años, sentía que estaba en el infierno. Y cuando vi Libertad Palomo interpretar a la señorita Delfina, me vino ese recuerdo oscuro que estaba guardado, casi olvidado. La dirección es de Pilar Boliver y la producción es de Álvaro Arriola. Dentro de poco también estarán Aleyda Gallardo y Ariane Pellicer.

Mis respetos para Libertad es un monólogo fuerte y muy desgastante, que imagino que acaba agotada. Se presentan todos los lunes a las 20:00hrs en el teatro Xola. Ya tienen dos muy buenas opciones para pasarla bien. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.